“VIENI NEL PD. POTRAI AMMIRARE LA NOSTRA COLLEZIONE DI SEGRETARI”. AL SOTTI-LETTA NON RESTA CHE L’AUTOIRONIA. PER LA NUOVA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO RECLUTA PURE ELLEKAPPA. LO SLOGAN PIU' CHE DA "PARTITO EMPATICO" E’ DA AZIENDA DI OTTICA: “GUARDARE AL FUTURO CON OCCHI NUOVI”. L’OBIETTIVO DEL SEGRETARIO DEM È 500 MILA ISCRITTI. CENTOMILA IN PIÙ DEGLI ATTUALI, CINQUE VOLTE QUELLI DELLA LEGA (LA SFIDA CON SALVINI PROSEGUE..).

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per “la Repubblica”

enrico letta a in mezzora in piu

Due donne stilizzate su fondo bianco, inconfondibili nel tratto. «Dai, vieni nel Pd», esorta una; «Potrai ammirare la nostra collezione di segretari», fa eco l' altra. Punta tutto sull' ironia, esaltata dalle irresistibili vignette di Elle-Kappa, la campagna di tesseramento del Partito democratico che per il 2021, anno primo post pandemia, Enrico Letta ha voluto spiritosa e accattivante per centrare il bersaglio grosso: mezzo milione di sottoscrizioni. Centomila in più delle attuali; cinque volte quelle della Lega.

Dovendo faticare non poco per convincere i "compagni" che scherzare sui propri limiti, a cominciare dal forsennato turnover di leader, 9 in appena 14 anni di vita, fosse il modo migliore per guardare al futuro «con occhi nuovi» recita lo slogan della campagna impersonata da una ragazza - altro gentile omaggio della disegnatrice satirica - che alza la tessera dem come fosse un trofeo e al posto delle orbite ha due bandiere della Ue. Scelta simbolica niente affatto casuale.

ellekappa campagna tesseramento pd

[…] Perché «il Pd o è partito di popolo o non è», ha scritto nella lettera agli iscritti. […]

Ci crede moltissimo, il segretario. «Il tesseramento è l' inizio del percorso verso il partito che ho in mente» […] «[…] Il Pd deve diventare il partito dell' ascolto e dell' intelligenza collettiva». Intanto ci sarà però da recuperare il terreno perduto causa Covid.

«La campagna 2020 si è chiusa il 30 aprile, stiamo facendo gli ultimi calcoli», riassume il responsabile Organizzazione Stefano Vaccari, «ma sarà difficile registrare gli stessi numeri del 2019 quando, senza la pandenia e sull' onda delle primarie vinte da Zingaretti, il Pd fece 412mila tessere». Al costo di 15 euro l' una, fa più di 6 milioni: un bel gruzzolo, oltretutto. Performance che tuttavia al Nazareno contano di eguagliare e addirittura superare […] Nel frattempo, verrà anche lanciata una campagna di azionariato popolare per Radio Immagina, l' emittente pd che trasmette solo sul web. […]

ENRICO LETTA E MATTEO SALVINI

ENRICO LETTA