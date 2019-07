“IL VIMINALE HA RESPINTO IL NOSTRO AIUTO” – LO SBARCO DEL VELIERO ALEX A LAMPEDUSA HA PROVOCATO UNO SCONTRO ISTITUZIONALE TRA SALVINI E LA TRENTA – IL CAPITONE: “MI HANNO LASCIATO SOLO”, MA IL MINISTERO DELLA DIFESA SOSTIENE DI AVER OFFERTO DELLE NAVI MILITARI PER TRAGHETTARE I MIGRANTI A MALTA: “BASTA ATTACCHI AI MILITARI, ESIGIAMO RISPETTO. FORSE AL VIMINALE NON SANNO CHE…”

Michela Allegri per “il Messaggero”

Il sospetto è che si tratti di una mossa per tenere aperto il più a lungo possibile il dibattito sui migranti e non trovare soluzioni concrete. L'ultimo attacco del vicepremier leghista arriva in diretta su Facebook: Matteo Salvini denuncia di essersi sentito solo e di non avere ricevuto supporto dal ministero della Difesa e da quello dell'Economia - da cui dipende la Guardia di Finanza - nella battaglia contro le «Ong fuorilegge», le chiama lui.

Ma la replica arriva a strettissimo giro: fonti della Difesa assicurano che nelle ultime quarantotto ore al leader del Viminale è stato assicurato un supporto e sono state offerte imbarcazioni per scortare la nave della Ong Mediterranea fino a Malta, proprio come chiesto dal vicepremier leghista. Ci sarebbe stata anche una comunicazione tra i due capi di Gabinetto - dell'Interno e della Difesa - per mettere a punto i dettagli. Le navi della Marina erano pronte a partire.

Ci sono mail e comunicazioni scritte a provarlo, che la Difesa è pronta a utilizzare. A quel punto, il Viminale avrebbe rifiutato: «Ha respinto il nostro aiuto, in più di un'occasione. Questi sono i fatti». Da via XX Settembre hanno anche insistito per intervenire: «Abbiamo delle navi militari che devono fare lo stesso tragitto, li portiamo noi a Malta». Ma il ministero dell'Interno avrebbe risposto: «Ci pensiamo noi». In serata lo scontro è netto: «Basta attacchi ai militari. Esigiamo rispetto - dicono ancora dalla Difesa - Forse al Viminale non sanno come funzionano le cose, non sanno che gli Stati maggiori si relazionano con tutte le articolazioni dello Stato, incluso il Viminale stesso. Quanto riportato in queste ore ci sorprende, siamo alla mitologia. Lo ripetiamo: esigiamo rispetto per i nostri militari».

I CONFINI

Mentre via XX Settembre tiene il punto - «se avessero accettato, i migranti sarebbero già a Malta. È un mistero quel rifiuto», il Viminale ora non arretra: il supporto che si chiede è «per bloccare le navi che vogliono portare i clandestini in Italia e non per aiutarle nel trasporto». Salvini vuole più imbarcazioni militari nel Mediterraneo, che si occupino della difesa dei confini: «Il ministro Trenta dica da che parte sta», sbotta. Uno scambio di battute che riapre il conflitto tra Viminale e Difesa.

Anche perché da via XX Settembre specificano che una richiesta di questo tipo non è mai stata messa per iscritto. E certamente l'esercito e la Marina non potrebbero sovvertire le convenzioni internazionali e disobbedire agli ordini costituzionali, che impongono di prestare soccorso in mare alle persone in difficoltà.

Fonti del M5S raccontano che il ministro Elisabetta Trenta è molto infastidita dalle parole del vicepremier leghista. E il sospetto dei pentastellati è che le dichiarazioni in diretta Facebook siano l'ultimo escamotage del leader della Lega per cavalcare a suo favore la questione migranti, un tema caldissimo e popolare. Cavalcarlo, senza però trovare soluzioni concrete. «Perché prima rifiuta l'aiuto della Difesa e poi dice di essere stato abbandonato? Forse perché non c'è una vera volontà di superare questa condizione», è il commento.

I PRECEDENTI

Uno scontro, quello con il ministero della Difesa, mai sopito. Lo scorso aprile, per esempio, Salvini aveva inviato la circolare con cui vietava l'ingresso in porto della Mare Jonio - sempre della Mediterranea - non solo ai vertici delle forze dell'ordine, ma anche ai vertici militari: «Le Autorità militari e di polizia destinatarie del presente atto ne cureranno l'esecuzione», aveva scritto, scatenando la reazione della Trenta e dello Stato Maggiore, che lo avevano accusato di «ingerenza senza precedenti».

