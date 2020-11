4 nov 2020 10:05

“VINCE TRUMP” - NADIA URBINATI, PROFESSORESSA DI SCIENZE POLITICHE DELLA COLUMBIA UNIVERSITY, NON HA DUBBI: “LA SITUAZIONE SI METTE MALE PER I DEMOCRATICI, CREDO CHE LA GEORGIA SIA ANDATA A TRUMP, COME ANCHE LA PENNSYLVANIA E IL WISCONSIN. SI VA AVANTI A CONTARE PER QUALCHE GIORNO I VOTI PER POSTA NON ANCORA CALCOLATI MA…”