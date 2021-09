“VIRGINIA, NON HAI FATTO UN CAVOLO” – LA SFIDA DA PORRO TRA CARLO CALENDA E LA RAGGI SI INFIAMMA NEL FINALE – LA SINDACA AFFONDA: "RICORDO CHE LUI È UN EUROPARLAMENTARE E PRENDE 19 MILA EURO AL MESE E NON LO VEDONO IN PARLAMENTO DA TEMPO”. CALENDA SBOTTA: “QUESTO NON È CORRETTO, IO HO IL 95% DI PRESENZE. IO HO AVUTO FAIR PLAY, TU HAI FATTO LA FURBETTA ALL’ULTIMO. STAI NEI PALAZZI DEL POTERE ANCHE TU DA 5 ANNI E…” – VIDEO

Giorgia Peretti per iltempo.it

gualtieri raggi calenda michetti

I due candidati sindaci per Roma non si sono risparmiati con battute e stilettate l’uno nei confronti dell’altro. Due minuti per rispondere alle domande del conduttore sui principali temi d’interesse per la Capitale: trasporti pubblici, amministrazione della città post-Covid per poi passare alle soluzioni concrete per la gestione dei rifiuti.

Inizia la candidata sindaca per il MoVimento 5 stelle, con un’autocelebrazione del proprio operato: “Ho progettato il prolungamento delle linee metro e sto continuando a lavorare per questo. Costruiamo la linea D, abbiamo già portato 900 nuovi bus a Roma e per il futuro ce ne saranno altri 500 elettrici. Ho fatto anche la battaglia contro la privatizzazione dell’Atac che avrebbe portato al licenziamento di 12 mila persone”.

virginia raggi carlo calenda roberto gualtieri enrico michetti foto di bacco

La palla passa a Carlo Calenda, leader di Azione, che in poche battute smonta quanto detto prima dalla sindaca uscente. “Non c’è niente di corretto - risponde il candidato sindaco - Non c’è un chilometro di metro progettata a Roma e i tram hanno diminuito il servizio. Le ciclabili sono state fatte a capocchia con strisce rosse ovunque. Questo mondo descritto dalla sindaca è un mondo che semplicemente non esiste come sa chiunque sta a Roma.

Nessun privato compra Atac e licenzia tutto il personale perché sennò non si sa come deve guidare gli autobus”. Poi prosegue smentendo quanto detto sul caro prezzo del biglietto, ipotesi elencata dalla Raggi in caso di privatizzazione del trasporto pubblico: “L’aumento del biglietto è già previsto, sarà del 25% e scatta nel 2022”.

carlo calenda 1

Dopo aver affrontato il tema rifiuti, inutile dire con posizioni nettamente diverse, la Raggi viene ripresa anche dell’ex sindaco Gianni Alemanno, accusato di aver avuto a che fare con la vicenda di Parentopoli. È intervenuto nello show con un messaggio arrivato direttamente al conduttore: “Alemanno dice che è una sciocchezza e che è molto arrabbiato di questa cosa e dice che la considera una sciocchezza diffamatoria”.

virginia raggi in versione gladiatrice twittata da beppe grillo

Infine, la sfida si chiude con il botto. I secondi finali sono dedicati all’appello al voto per il proprio elettorato. Parte Calenda: “Ho lavorato 343 giorni per conoscere Roma e ho deciso che questo era il tempo che ci voleva per questa corsa”. La parola passa alla Raggi, che sembra ricambiare la bordata iniziale: “Io ci vivo da 43 anni a differenza di Calenda che era nei palazzi del potere a pontificare. Ricordo che lui è un europarlamentare e prende 19 mila euro al mese e non lo vedono in Parlamento da tempo”. Il rivale sbotta: “Questo non è corretto, io ho il 95% di presenze. Io ho avuto fair play, hai fatto la furbetta all’ultimo. Stai nei palazzi del potere anche tu da 5 anni e non hai fatto un cavolo”.

enrico michetti roberto gualtieri virginia raggi carlo calenda foto di bacco enrico michetti roberto gualtieri virginia raggi carlo calenda foto di bacco (2)