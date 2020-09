CINQUE STELLE CADENTI – LA CONDANNA DI CHIARA APPENDINO È UNA TRANVATA PER I BIG GRILLINI GOVERNISTI CHE SOGNAVANO UN DIRETTIVO GUIDATO DALLA SINDACA DI TORINO – CON L’AUTOSOSPENSIONE DAL MOVIMENTO LA PRIMA CITTADINA NON POTRÀ PARTECIPARE ALLA CORSA PER LA LEADERSHIP. CON TANTI SALUTI AI PROGETTI DI LUIGINO DI MAIO