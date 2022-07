“VOGLIAMO SAPERE SE È STATO PUTIN A FAR CADERE IL GOVERNO DRAGHI, SE NE OCCUPI IL COPASIR” – ENRICO LETTA SI BUTTA A PESCE SULLE OMBRE RUSSE DIETRO ALLA DECISIONE DI SALVINI DI MOLLARE “MARIOPIO”, RIVELATE DA IACOBONI SULLA "STAMPA": “SE COSÌ FOSSE SAREBBE UNA COSA DI UNA GRAVITÀ SENZA FINE” (E INVECE QUANDO CONTE FACEVA SFILARE I MILITARI DI PUTIN PER LE STRADE ITALIANE ANDAVA BENE?) – DI MAIO: “ALLARME MASSIMO” – TAJANI: “È UNA CAMPAGNA DENIGRATORIA VERSO IL CENTRODESTRA" - PD E IV CHIEDONO INFORMATIVA URGENTE

1 - LETTA, RIVELAZIONI LEGAMI SALVINI-RUSSIA SONO INQUIETANTI

(ANSA) - "Le rilevazioni di oggi sulla Stampa sui legami tra Salvini e la Russia di Putin sono inquietanti, la campagna elettorale inizia nel modo peggiore, con una grandissima macchia su questa vicenda. Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi".

Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a margine dell'assemblea di Coldiretti. Letta ha annunciato che interesserà del tema il Copasir e preparerà interrogazioni parlamentari: "Se così fosse sarebbe una cosa di una gravità senza fine. Salvini non è riuscito neanche a smentire con una dichiarazione che conferma tutti i suoi legami oscuri".

2 - DI MAIO, 'SALVINI SPIEGHI LE SUE RELAZIONI CON LA RUSSIA'

(ANSA) - 'Credo che Salvini debba spiegare queste sue relazioni con la Russia, negli stessi giorni in cui si faceva pagare in rubli il biglietto per Mosca, che poi ha restituito'.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Morning News di Canale 5, commentando le notizie apparse oggi sulla Stampa in merito ad un presunto colloquio tra il leader della Lega e un importante funzionario dell'ambasciata russa a Roma che gli avrebbe chiesto se la Lega intendeva ritirare i ministri dal governo Draghi. 'Dobbiamo stare attenti alle influenze russe su questa campagna elettorale', ha aggiunto Di Maio.

3 - DI MAIO,SALVINI CHIARISCA SU RUSSIA, ALLARME MASSIMO

(ANSA) - "Le ombre russe sulla crisi governo? Sono questioni molto preoccupanti", "noi chiediamo spiegazioni, le chiedo io a Salvini: deve spiegare che rapporti ha con la Russia". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine della assemblea Coldiretti. Di Maio ha parlato di un "allarme che deve essere massimo" e di una "attenzione" da prestare alle "influenze russe sulla campagna elettorale. A me sembra che la linea della destra italiana sia molto schiacciata su quella di Salvini", ha aggiunto.

4 - PD E IV CHIEDONO INFORMATIVA URGENTE SU LEGA-RUSSIA

(ANSA) - Lia Quartapelle del Partito democratico e Gennaro Migliore di Italia viva hanno chiesto nell'Aula della Camera una informativa urgente sulla vicenda, pubblicata oggi da La Stampa, in relazione ai presunti contatti tra il leader della lega Matteo Salvini e la Russia.

5 - TAJANI, RIVELAZIONI RAPPORTI LEGA-RUSSIA? CAMPAGNA DENIGRATORIA

(ANSA) - "Le rivelazioni della stampa sulla Lega e la Russia? Non dovete chiedere a me. Ma mi pare che ci sia una campagna denigratoria verso il centrodestra e questo è buon segno perché" significa che il "centrosinistra è in difficoltà". Lo ha detto il coordinatore di FI Antonio Tajani interpellato a margine della assemblea di Coldiretti

