1 mag 2022 19:31

“VOGLIO DARE UN CHIARO MESSAGGIO AL MONDO: L'AMERICA È CON L'UCRAINA E CI RESTEREMO FINO ALLA VITTORIA” - NANCY PELOSI, SPEAKER DELLA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI USA, È ANDATA KIEV PER INCONTRARE IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY: “COMPIAMO QUESTA VISITA PER RINGRAZIARLA PER LA VOSTRA BATTAGLIA PER LA LIBERTÀ. LA VOSTRA BATTAGLIA È PER TUTTI. IL NOSTRO IMPEGNO È ESSERE QUI FINO ALLA FINE DELLA BATTAGLIA”