25 set 2023 15:51

“VOI GIORNALISTI SIETE UNA CATEGORIA PRIVILEGIATA” – ADOLFO URSO ERUTTA CONTRO UN REPORTER DURANTE UN BOTTA E RISPOSTA SULLA NORMA SUL CARO VOLI E LA CONTINUITÀ TERRITORIALE: "LEI NON CONOSCE LA REALTÀ. IN SICILIA E IN SARDEGNA I CITTADINI DEVONO PRENDERE UN VOLO PER PORTARE UN PARENTE A OPERARSI NEL NORD ITALIA. IO HO IL MANDATO DI TUTELARE I PIÙ DEBOLI” – MA PERCHÉ UN SICILIANO DEVE PRENDERE UN AEREO PER CURARSI E NON PUÒ FARLO A CASA SUA? - AH, DITE ALL'ARGUTO MINISTRO CHE CI SONO GIORNALISTI PAGATI 3 EURO AD ARTICOLO, ALTRO CHE PRIVILEGIATI...