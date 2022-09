MOSCA CIECA (MA NON TROPPO) – PER COMPRENDERE LA NATURA DEI RAPPORTI TRA LEGA E CREMLINO BISOGNA TORNARE AL 2014, QUANDO UNA DELEGAZIONE DEL CARROCCIO VOLA IN CRIMEA, SUBITO DOPO L'ANNESSIONE ILLEGALE VOLUTA DA PUTIN, E POI A MOSCA PER INCONTRARE TRA GLI ALTRI SERGEY NARYSHKIN, OGGI CAPO DEI SERVIZI SEGRETI ESTERI – QUELL'ANNO ANCHE IL M5S COMINCIA A TESSERE LEGAMI CON MOSCA, CON DIBBA SUPERSTAR – IACOBONI: “LE OMBRE RUSSE IN ITALIA HANNO SPESSO RIGUARDATO PRESUNTI FINANZIAMENTI A DIPARTIMENTI UNIVERSITARI. O ALLA LINK UNIVERSITY CARA AI 5 STELLE E A PEZZI DEI SERVIZI. O A RIVISTE DI GEOPOLITICA PIÙ O MENO GIALLOVERDI E ANTI-ATLANTICHE”