“VOLEVO FARMI PRETE, MA MI PIACCIONO TROPPO LE DONNE” – TONINO DI PIETRO SI CONFESSA A “DIVA E DONNA”: “ALLORA IN MOLISE L’ALTERNATIVA ERA FARE IL CONTADINO O IL PRETE O LA SUORA. MA POI, CRESCENDO E ‘IMPELANDO’ HO CAPITO CHE NON ERA IL MIO MONDO. LE MINIGONNE MI INTERESSAVANO PIÙ DELLE TONACHE” – POI FA IL MISTERIOSO: “LA MIA STORIA VERA ME LA PORTERÒ NELLA TOMBA”

Da www.unionesarda.it

"Volevo farmi prete, ma mi piacciono troppo le donne". Questa la rivelazione di Antonio Di Pietro, che si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Diva e Donna. Rispondendo a una domanda sulla sua famiglia, l'ex magistrato ed ex leader dell'Italia dei Valori ha spiegato che ai suoi tempi, nel Molise rurale, "l'alternativa era fare il contadino o il prete o la suora. Dunque ho fatto le scuole medie in seminario. Ma poi, crescendo e 'impelando', ovvero diventando maschietto, ho capito che non era quello il mio mondo. Le minigonne mi interessavano più delle tonache".

Ma l'uomo simbolo dell'inchiesta Mani Pulite non ha mancato di parlare, oltre che di Tangentopoli, anche dell'attuale situazione politica e dei suoi leader. Da Salvini ("Non mi piace chi governa facendo opposizione e strillando") a Berlusconi, che si ostina a restare in campo, nonostante l'età ("Ognuno fa quello che lo fa soffrire meno").

E proprio l'aver fondato un partito, diventando poi ministro, ha rivelato Di Pietro, è il suo grande rimpianto. "Rifarei tutto nella mia vita, meno che la politica. Non la rinnego, ne sono orgoglioso, ma non la rifarei. Perché devi dipendere troppo dagli altri". Poi una chiosa sibillina: "La mia storia vera? Me la porterò nella tomba. Dovevano lasciarmela vivere in un Paese di diritto".

