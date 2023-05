“UNA VOLTA TROVAI UNA BOMBA IN CASA” – L’AVVOCATO MATRIMONIALISTA ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE SPIEGA CHE A METTERE L'ORDIGNO NEL SUO STUDIO E' STATO "FORSE QUALCHE MARITO” – DURANTE “TANGENTOPOLI” DIFESE LA MOGLIE DI MARIO CHIESA CHE VOLEVA SEPARARSI: “MI PORTÒ MOLTI ESTRATTI BANCARI INTESTATI A PERSONE DIVERSE. I NOMI ERANO LE SIGLE DEI PARTITI ITALIANI. TROVAMMO SUBITO UN ACCORDO E...” – LE COPPIE POLITICHE: “RENZI È IL RICCO MARITO, CALENDA LA MOGLIE - SCHLEIN ‘UCCIDERÀ’ CONTE”

Da “Un Giorno da Pecora” - Rai Radio1

Annamaria Bernardini De Pace e i ‘divorzi’ politici. Ospite di Un Giorno da Pecora, l’avvocato matrimonialista più famoso d’Italia ha risposto alle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su chi tra le coppie politiche rischia di ‘scoppiare’.

A partire da due che sembrano aver già ‘rotto’, Matteo Renzi e Carlo Calenda. “Hanno sospeso il divorzio per il bene dei figli, ma secondo me non dura. Dal punto di vista coniugale secondo me è dura che arrivino fino alle europee…” Chi è il più convinto dei due? “Il ricco, e il marito, è Renzi, Calenda è la moglie”.

E Meloni e Salvini? “Sono troppo distanti e diversi, non si sono nemmeno sposati”. Schlein e Conte? “In termini metaforici, secondo me, la Schlein ‘ucciderà’ Conte…” A proposito di politica, lei ha utilizzato parole di apprezzamento per la premier. “Non sono sempre stata meloniana, sono iscritta al partito Radicale. Ora però apprezzo ogni giorno quel che fa: ha coraggio, dice quel che pensa, ascolta tutti e poi fa quelle cose che fanno arrabbiare tutti. Tipo andare dal Papa vestita di Bianco”.

La sua carriera da avvocato l’ha portata anche ad ‘occuparsi’ di Tangentopoli. “Difendevo Laura Sala, moglie di Mario Chiesa, che voleva separarsi. Mi portò tanta documentazione tra cui molti estratti bancari intestati a persone diverse”. E cosa accadde? “Trovammo quasi subito l’accordo per cui finì lì. Lui però commise un errore - ha spiegato a Un Giorno da Pecora l'avvocato - un anno e mezzo dopo chiede la diminuzione dell’assegno per il figlio. Così io ho dovuto ritirare fuori quei documenti e mi rendo conto di una cosa”.

Quale? “I nomi presenti sono le sigle dei partiti politici italiani: tipo Dante Carrobbi, che era Dc. Il giorno dopo in tribunale ho rotto le scatole ai giudici perché era una cosa sospetta. E trasmisero gli atti alla Procura della Repubblica…”

Non si è fatta mancare niente nella sua vita: una volta trovo’ una bomba a casa. “Una volta tornata a casa trovai un oggetto strano, che non avevo mai visto. Chiamai la polizia, vennero in cinque minuti e scoprirono che era una bomba carica. Sarebbe bastato toccarla…” Si è fatta un’idea di chi poteva averla messa? “Ho immaginato potesse esser stata messa da qualche marito”, ha concluso Bernardini De Pace a Rai Radio1.

