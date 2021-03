“ALLE VOLTE È MEGLIO LASCIARE ALL’ESTERO I CERVELLI IN FUGA” - I TWEET SULL’ACCLAMAZIONE DI SOTTI-LETTA COME SEGRETARIO DEL PD: “HA PIÙ CARISMA UNA MEDUSA SPIAGGIATA”, “54ENNE RESIDENTE A PARIGI SI VACCINA CON ASTRAZENECA E IL GIORNO DOPO SI SVEGLIA SEGRETARIO DEL PD" - ''ELETTO DA QUELLI CHE NEL 2014 LO CACCIARONO DA PALAZZO CHIGI” - FELTRI: “DIRITTO DI VOTO AI SEDICENNI E IUS SOLI. RIDATECI ZINGARETTI…”

enrico letta

Prugna@opificioprugna

#Letta eletto prossimo ex- segretario del Pd. ( Dario Clemente @dar_riee) #14marzo #LettaSegretario #Pd

Vittorio Feltri@vfeltri

Enrico Letta, nuovo segretario del Pd, esordisce dicendo che bisogna battersi per estendere il diritto di voto ai sedicenni. Non solo, bisogna battersi anche in favore dello ius soli. Ridateci Zingaretti.

tweet su enrico letta segretario del pd 3

David Allegranti@davidallegranti

Enrico Letta è stato eletto all'unanimità segretario del Pd da quelli che nel 2014 lo cacciarono da Palazzo Chigi in diretta streaming.

Lorenzo Pi@Remeggiare

Che bei ricordi... Quando il segretario del PD veniva eletto con le primarie. #Letta

Dorian Gray@_GrayDorian

54enne residente a Parigi si vaccina con #AstraZeneca e il giorno dopo si sveglia segretario del Pd. #EnricoLetta #Letta

tweet su enrico letta segretario del pd 1

Angelina Scanu @angelinascanu

Ha più carisma una medusa spiaggiata. #Letta

La Voce della Fogna@fogna_la

Mollano #EnricoLetta per stare con Matteo Renzi. Abbandonano Renzi e abbracciano Nicola Zingaretti. Scappano da Zingaretti e chiedono a Letta di tornare. In pratica il #Pd è un gioco dell’oca. #Renzi #Letta #pdnetwork

La prima manina@LaPrimaManina

tweet su enrico letta segretario del pd 4

Nel Febbraio 2004 la direzione #Pd votò le dimissioni di #Letta 136 contro 16. Adesso lo vuole per acclamazione. Sic transit gloria mundi.

Carmelo Di Paola@carmelodipaola

Quando non si sa dove andare a pescare consensi si spolvera il voto ai sedicenni. #Letta

Lorenzo eBasta@lorenzB59

Se Netflix iniziasse una serie sui segretari del PD, andrebbe avanti per decenni.

#Letta

enrico letta

Rik Troiani@riktroiani

#Santori da consigli ad Enrico #Letta. Questo è lo status della sinistra.

Francesco Lollobrigida @FrancescoLollo1

La prima proposta di #LettaSegretario per aiutare gli italiani è lo IUS SOLI per gli immigrati. Delle volte è meglio lasciare all'estero i cervelli in fuga!

