20 mag 2022 14:47

“A VOLTE PUÒ CAPITARE CHE MENTRE TU FAI ‘AMMUINA’ GLI ALTRI FANNO I FATTI” - VELENOSISSIMO BOTTA E RISPOSTA TRA MARA CARFAGNA E VINCENZO DE LUCA: LA MINISTRA PER IL SUD NON HA GRADITO LA MANCATA PARTECIPAZIONE DEL GOVERNATORE AL FORUM “VERSO SUD” E GLI CONSIGLIA DI PRENDERSI UN PO’ DI MAALOX: “SUVVIA, NON TE LA PRENDERE” - LA RISPOSTA DELLO “SCERIFFO” DI SALERNO: “COLPITA” E LA CONTROREPLICA: “TU GIÀ AFFONDATO…”