“VORREI CHE IL PD FOSSE COME UN QUADRO DI VAN GOGH”. MA PERCHE' IL SOTTI-LETTA HA SCELTO COME MODELLO UN PITTORE MATTO E TORMENTATO PER LANCIARE LA CORSA ELETTORALE DEI DEM? “NON ABBIAMO INTERLOCUTORI SEMPLICISSIMI, CI SONO ALLEANZE CHE SIAMO COSTRETTI A FARE” (CALENDA &CO RINGRAZIANO) - "NON C'È NESSUN SETTIMO CAVALLEGGERI CHE CI AIUTERÀ. LA SCELTA DEI CANDIDATI DOVRÀ ESSERE MOLTO ATTENTA PERCHÉ LE ELEZIONI SI GIOCANO SU "30 COLLEGI UNINOMINALI AL SENATO E 60 ALLA CAMERA"

Elezioni: Letta, non abbiamo interlocutori semplicissimi

(ANSA) - "Farò di tutto per essere all'altezza del mandato che mi date, non abbiamo interlocutori semplicissimi, non sarà facile, la partita è costretta nei tempi e tutto avviene e in una situazione particolare". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella replica alla direzione nazionale, in corso alla Camera.

Elezioni: Letta, ci sono alleanze che siamo costretti a fare

(ANSA) - "Io vorrei che non fosse passato sotto silenzio uno dei passaggi chiave che ho fatto nella mia relazione, e cioè che il cuore del nostro progetto politico siamo noi ed è la nostra lista. Poi ci sono delle alleanze che siamo costretti a fare dalla legge elettorale, ma i due livelli sono completamente diversi tra di loro". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nella replica data alla direzione nazionale in corso alla Camera.

Elezioni: Letta, persone devono candidarsi a casa propria

(ANSA) - Nelle candidature "attenzione alle competenze, le persone devono tendenzialmente andare a candidarsi a casa propria, questo è un punto essenziale, fa parte di un rapporto dei territori da costruire, sui quali c'è apertura di credito". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella replica alla direzione nazionale, in corso alla Camera.

Elezioni:Letta,c'è apertura credito,dipende da volti e liste

(ANSA) - "Noi abbiamo non il vento a favore, ma un'apertura di credito, che la società italiana è disposta a darci a seconda di come ci comportiamo, dei linguaggi, le scelte, le liste, col modo con cui andremo alle elezioni, coi volti, questa apertura di credito c'è oggettivamente ma dipende da come ci mettiamo in campo". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella replica alla direzione nazionale, in corso alla Camera.

Pd: Letta, tanti hanno aspirazioni, ci saranno degli scontenti

(ANSA) – Nella composizione delle liste "ci saranno tantissime persone che saranno scontente, perché ognuno di noi ha tante aspirazioni, ma vi chiedo di mettevi nei panni dei segretari regionali, che dovranno comporre" le liste alla luce della "riduzione" dei seggi. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella replica alla direzione nazionale, in corso alla Camera.

Elezioni: Letta, Pd sia come un quadro di Van Gogh

(ANSA) - "Vorrei che il Pd fosse come un quadro di Van Gogh, con la nettezza dei colori. È tutto chiarissimo e nell'insieme tutto bellissimo". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella replica alla direzione nazionale, in corso alla Camera.

Elezioni: Letta, nessun settimo cavalleggeri che ci aiuterà

(ANSA) - "Noi ce la faremo solo se svilupperemo quello che siamo noi, non c'è nessun settimo cavalleggeri che ci aiuterà, che verrà da fuori a salvarci. O saremo noi convincenti o le elezioni l vincerà la destra. Facciamo fino in fondo questa scelta di orgoglio". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella replica alla direzione nazionale, in corso alla Camera.

Pd: direzione approva all'unanimità relazione di Letta

(ANSA) – La relazione del segretario Pd Enrico Letta è stata approvata all'unanimità dalla direzione del partito. All'ordine del giorno della riunione c'erano le elezioni politiche e il regolamento per le candidature.

