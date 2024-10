25 ott 2024 18:48

“VOTA BUCCI COSÌ NON SENTI SIGFRIDO RANUCCI” – L’IRONIA DEL SINDACO DI GENOVA, MARCO BUCCI, CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LIGURIA SU “REPORT” CHE DOMENICA HA ANNUNCIATO UN SERVIZIO SUL SISTEMA TOTI AD URNE APERTE...” - “ORLANDO HA DETTO CHE VINCERÀ 51% A 47%? I NUMERI SONO GIUSTI, MA IL 51% CE L’HO IO. SE VINCO LO PORTO IN BARCA CON ME E GLI DEDICO ‘ROMA CAPOCCIA’, MAGARI POI AZZECCA QUANTE PROVINCE CI SONO NELLA NOSTRA REGIONE – LA MIA MALATTIA? INEVITABILE PARLARNE IN QUESTI MESI, MA…”