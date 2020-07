“VOTEREMO A FAVORE DELL’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER SALVINI” - DOPO AVER FATTO TREMARE IL GOVERNO (E SPERARE SALVINI) RENZI ANNUNCIA CHE “ITALIA VIVA” MANDERÀ A PROCESSO IL "CAPITONE" PER IL CASO "OPEN ARMS" – MATTEUCCIO COME AL SOLITO PRENDE LA PALLA AL BALZO PER PARLARE DI SÉ E SI INERPICA IN UN DISCORSO CONTRO LE TOGHE: “LE CHAT CONTRO SALVINI NON SONO ACCETTABILI. DOBBIAMO AFFRONTARE IL DISCORSO DEL RAPPORTO TRA POLITICA E MAGISTRATURA”. SARÀ D'ACCORDO ANCHE IL DEPUTATO DI “ITALIA VIVA” COSIMO FERRI?

matteo renzi foto di bacco (18)

Open Arms, Renzi: Voteremo per autorizzazione a procedere per Salvini

Roma, 30 lug. (LaPresse) - "Noi voteremo a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salvini". Così Matteo Renzi prendendo la parola in Senato.

Open arms, Renzi: Per noi sempre errore quella gestione politica migratoria

SALVINI E RENZI

Roma, 30 lug. (LaPresse) - "Noi non abbiamo cambiato idea, noi abbiamo sempre pensato che quella gestione della politica migratoria sia in Europa sia stato un errore. Non ho bisogno di dirlo a M5s e Salvini, magari ho bisogno di dirlo a quella parte della sinistra che hanno sostenuto che noi eravamo la brutta copia della destra quando andavamo a raccogliere in mare i migranti morti. Noi eravamo questi, una cosa diversa da voi". Così Matteo Renzi prendendo la parola in Senato.

luca palamara a passeggio con cosimo ferri

Open Arms, Renzi: Bloccando barcone non fermi immigrazione, aumenti followers

Roma, 30 lug. (LaPresse) - "Per me il preminente interesse pubblico in questa vicenda non c'è come non c'era nelle due vicende precedenti. Per me non c'è, posso discutere della politica e per me non blocchi l'immigrazione tenendo bloccato un barcone al largo, aumenti i followers su twitter. Se vuoi bloccare l'immigrqazione devi investire a monte, fare esattamente il contrario di quello che il governo Conte I ha fatto". Così Matteo Renzi prendendo la parola in Senato.

Renzi: Uno scandalo chat magistrati contro Salvini

Roma, 30 lug. (LaPresse) - "NOn è accettabile che vi siano delle chat di magistrati in cui si dice che un parlamentare, anche se avversario politico, debba essere attaccato a prescindere anche se ha ragione, è uno scandalo. Il punto politico è che la politica rispetta l'articolo 96 della Costituzione, visto che vi sciacquate la bocca con la Costituzione almeno in pausa pranzo leggetela". Così Matteo Renzi prendendo la parola in Senato.

luca palamara a passeggio con cosimo ferri migranti si tuffano dalla open arms migranti a bordo della open arms 1 migranti a bordo della open arms matteo salvini e matteo renzi si incrociano in senato