FRANCESCHINI CASINI E RENZI SE LA RIDONO

SENATO: RENZI, 'VOTI A LA RUSSA? DICIAMO CHE DARIO E' UN RAGAZZO (Adnkronos) - "Diciamo che Dario è un ragazzo intelligente". Così Matteo Renzi rispondendo ai giornalisti sulla provenienza dei voti a favore del presidente del Senato La Russa.

GOVERNO:MELONI,ORA ANCORA PIÙ CHIARO,FARÒ GOVERNO AUTOREVOLE

(ANSA) - "Per me quello che contano sono i risultati, mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un governo autorevole. Non intendo fermarmi di fronte a questioni che sono secondarie". Così la leader di FdI Giorgia Meloni, a chi le domandava se è dispiaciuta per il mancato voto di Forza Italia per Ignazio La Russa presidente del Senato. Cosa risponde a Silvio Berlusconi che chiede di far cadere i veti? "Non ho altro da dire", ha replicato Meloni.

SENATO:FRANCESCHINI,LA RUSSA VOTATO DA CHI NON CAPISCE POLITICA

(ANSA) - A votare a favore di La Russa sono state "persone che non sanno bene cosa è la politica: c'era l'occasione per l'opposizione di mettere in difficoltà la maggioranza facendo partire la legislatura con una spaccatura molto forte. Chiunque sia stato non capisce nulla di politica". Così il dem Dario Franceschini lasciando l'Aula del Senato a proposito del voto che ha portato all'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato.

SOSPETTI M5S: “INCIUCIO DI RENZI PER SFILARCI LA PRESIDENZA DI UNA COMMISSIONE”

Un “inciucio” per sfilare al M5S la presidenza di una commissione, una delle due tra Copasir e Vigilanza Rai che spettano all’opposizione. E’ il sospetto che serpeggia nei vertici del M5S -spiegano fonti beninformate all’Adnkronos- dopo i voti che hanno sostituito, per l’elezione di Ignazio La Russa allo scranno più alto del Senato, quelli mancanti di Fi.

E così ora il timore è che sfumi ai 5 Stelle la presidenza di una Commissione, quella della Vigilanza Rai particolamente ambita dai grillini. “Renzi è solo giochi di Palazzo“, il commento sferzante che trapela all’Adnkronos dal quartier generale di Campo Marzio, dove si registra grande amarezza “per il solito giochino” dell’ex premier.

RENZI: “NON ABBIAMO BARATTATO IL VOTO A LA RUSSA CON LA VICEPRESIDENZA”

“Chi dice che siamo stati noi a votare La Russa per avere la vicepresidenza non capisce che per averla dovrebbero dire di sì anche il Pd e il M5S e non ce lo diranno mai”. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ribadisce nel salone Garibaldi del Senato di non essere stato lui né gli altri 8 che fanno parte del gruppo del Terzo Polo a votare Ignazio La Russa alla presidenza di Palazzo Madama. “E se fossi stato io – vi ripeto – non solo lo avrei rivendicato, ma avrei chiesto qualcosa in cambio…”.

“Quella di oggi è stata semplicemente una prova di forza tra loro e vi assicuro che comunque partiranno compatti e daranno vita al Governo al massimo entro il 22 ottobre… Anche se poi consiglierei di non presentarsi qui in Parlamento il 28 ottobre…”. Quindi Renzi torna a puntare il dito contro il Pd Enrico Letta: “Torno anche a dirvi – dichiara ai cronisti – che se lui non ci avesse fatto fuori dalla coalizione oggi Ignazio La Russa non sarebbe presidente del Senato. Il responsabile di tutto questo insisto è solo Enrico “.

SENATO, DA DOVE SONO ARRIVATI I VOTI DECISIVI PER L'ELEZIONE DI LA RUSSA

Carlo Solimene per www.iltempo.it

Ègiallo al Senato sui numeri che hanno portato all’elezione di Ignazio La Russa a presidente. Considerando che il centrodestra, senza Forza Italia, conta 97 seggi, bisogna rintracciare 19 voti. Nove potrebbero essere arrivati dal gruppo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, due dagli unici due forzisti ad aver partecipato allo scrutinio (Silvio Berlusconi e Maria Elisabetta Alberti Casellati), sette dagli eletti all’estero, uno dal partito di Cateno De Luca Nord chiama Sud e due dai senatori di SVP.

In ogni caso uno schiaffo a Forza Italia che viene momentaneamente condannata all’irrilevanza e che, a questo punto, potrebbe organizzare una rappresaglia alla Camera per vendicarsi. Nel frattempo le trattative continueranno, visto che la votazione decisiva sarà presumibilmente domani.

