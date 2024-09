24 set 2024 08:00

“ZELENSKY È IL PIÙ GRANDE VENDITORE DELLA STORIA. OGNI VOLTA CHE VIENE IN AMERICA VA VIA CON 60 MILIARDI DI DOLLARI" - TRUMP IRONIZZA SUGLI AIUTI CHE WASHINGTON HA CONTINUATO A DARE AL PRESIDENTE UCRAINO PER LA GUERRA ALLA RUSSIA - “THE DONALD” HA FATTO CAPITO CHE ZELENSKY PREFERIREBBE UNA VITTORIA DI KAMALA HARRIS: "VUOLE TANTO CHE VINCANO QUESTE ELEZIONI. QUANDO IO ERO ALLA CASA BIANCA I PAESI STRANIERI NON SI SAREBBERO MAI BATTUTI FRA DI LORO SENZA IL MIO CONSENSO: MI CHIAMAVANO PER CHIEDERMI SE POTEVANO O MENO ENTRARE IN GUERRA"