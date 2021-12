I LEADER D'EUROPA TREMANO: ANGELA MERKEL SCRIVERA' LA SUA AUTOBIOGRAFIA POLITICA - SI TOGLIERA’ LO SFIZIO DI REGALARCI QUALCHE SUCCOSO RETROSCENA? - AD AFFIANCARLA NELLA STESURA NEL LIBRO CI SARA’ LA FIDATA BEATE BAUMANN, EMINENZA GRIGIA DEI SUOI UFFICI PER ANNI - A DIFFERENZA DI QUEL CHE AVVIENE AI POLITICI NOSTRANI (CHE NON SANNO SCRIVERE), LE DUE AUTRICI NON PREVEDONO DI FARSI AIUTARE DA GHOSTWRITER O GIORNALISTI…

Dal “Corriere della Sera”

angela merkel person of the year sul time

Angela Merkel scriverà una autobiografia politica. Lo ha rivelato ieri, a due giorni dall'addio alla Cancelleria, la sua fida Beate Baumann, eminenza grigia dei suoi uffici per anni. Sarà proprio lei ad affiancare Merkel nella stesura del libro. «La cancelliera non vuole raccontare tutta la sua vita», ha spiegato in un'intervista pubblicata oggi dallo Spiegel . Un editore ancora non c'è, e il progetto potrebbe essere realizzato nel giro di due tre anni. Le due autrici non prevedono di farsi aiutare da ghostwriter o giornalisti. Baumann ha anche rivelato di voler lavorare in futuro come consulente politica dell'ex cancelliera.

angela merkel