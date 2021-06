13 giu 2021 19:50

LA LEADERSHIP DI CONTE C'È MA NON SI VEDE, OPPURE SI VEDE MA NON C'È? SORGI SUL LIMITE DEI DUE MANDATI: “SE DAVVERO ACCADRÀ SOMIGLIERÀ A UN'ECATOMBE. METÀ DEI GRUPPI PARLAMENTARI SONO IN CONDIZIONE DI ESSERE LIQUIDATI. UN SERIO ARGOMENTO DI RIFLESSIONE PER CONTE, CHE IN TUTTI I CASI SI COSTRUIREBBE IN QUESTO MODO UN'OPPOSIZIONE INTERNA FORTISSIMA. E PER GRILLO? L'ELEVATO POTREBBE FARE UN CALCOLO DIVERSO…”