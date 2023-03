LA LEGA E' FLUIDA: PASSA DAL VERDE ALL’ARCOBALENO – IL GOVERNATORE DEL VENETO ZAIA ISTITUISCE A PADOVA IL CENTRO PER IL CAMBIO DI SESSO (CHE NE PENSA IL PRESIDENTE DELLA CAMERA; L'IPERCATTOLICO LORENZO FONTANA?) - DIETRO LA MUTATA STRATEGIA DEL CARROCCIO SUI DIRITTI LGBT L’ASCENDENTE SUL LEADER SALVINI DELLA FIDANZATA FRANCESCA VERDINI CHE NON HA MAI FATTO MISTERO DI AVERE UNA MENTALITÀ MOLTO APERTA SUL FRONTE LGBT E SUI DIRITTI CIVILI…

Estratto dell'articolo di Claudio Bozza per il “Corriere della Sera”

luca zaia a che tempo che fa 3

In Veneto la giunta del leghista Luca Zaia ha votato una delibera che istituisce presso il policlinico universitario di Padova il centro regionale per il cambio di sesso. «Si tratta di una scelta di civiltà», dice intervistato dal Gazzettino il presidente della Regione, che appare da tempo più «liberal» sui temi etici e dei diritti civili rispetto al resto del suo partito.

La svolta, peraltro prevista da una legge dello Stato del 1982, è stata approvata all’unanimità dalla giunta. A dire sì è stata anche l’assessora di Fratelli d’Italia Elena Donazzan, che in più di una occasione aveva ingaggiato battaglie durissime contro «il gender».

(...)

francesca verdini e matteo salvini 6

IL FATTORE VERDINI

Estratto da corriere.it

(...) E in questo cambio di prospettiva nell’orbita leghista sembrano influire appunto anche fattori extra politici. A molti, infatti, non è sfuggito come Salvini abbia rivisto i suoi toni barricaderi sui diritti. Non che il leader della Lega abbia abbandonato le sue battaglie chiave, ma è vero che più di un angolo è stato smussato. Il motivo? Chi lo conosce bene spiega che su questa revisione dei toni abbia influito, e non poco, il rapporto con la fidanzata Francesca Verdini.

La figlia di Denis, ex plenipotenziario di Berlusconi, ha una mentalità molto aperta sul fronte lgbt e sui diritti civili in generale. «Le distanze tra me e Matteo su molti temi sono inferiori a quelle che sembrano — aveva spiegato Verdini intervistata da Oggi —. Siamo entrambi sensibili ai diritti, come quelli lgbtq+, solo che io non essendo leader di un partito conservatore non devo far compromessi quando prendo posizione».

francesca verdini e matteo salvini 5 francesca verdini e matteo salvini 9 francesca verdini e matteo salvini 7 francesca verdini e matteo salvini 4 MATTEO SALVINI E FRANCESCA VERDINI francesca verdini e matteo salvini 8

ZAIA SALVINI LORENZO FONTANA MATTEO SALVINI LUCA ZAIA LORENZO FONTANA