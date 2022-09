30 set 2022 19:47

LA LEGA È GIA' ARRIVATA AGLI ULTIMATUM – CLAUDIO BORGHI (SU INCARICO DI SALVINI?) HA LANCIATO L'AVVERTIMENTO ALLA MELONI: “SE CHI HA VOTATO PER UN CAMBIAMENTO POI SI RITROVA I SOLITI TECNICI E IL SOLITO ‘CE LO CHIEDE L’EUROPA’, ALLORA NON SIA VA DA NESSUNA PARTE. ABBIAMO VISTO QUANTO VELOCEMENTE I GOVERNI SIANO CADUTI IN PASSATO”. (E SIAMO SOLO AL QUINTO GIORNO DOPO IL VOTO...)