LA LEGA QUANDO MOLLA IL COPASIR? APPELLO DI 37 COSTITUZIONALISTI CHE CHIEDONO DI RISOLVERE LO STALLO SULLA PRESIDENZA DEL COMITATO DI CONTROLLO SUI SERVIZI SEGRETI CHE, PER LEGGE, DEVE ESSERE GUIDATO DA UN ESPONENTE DELL'OPPOSIZIONE (FRATELLI D'ITALIA) - TRA I FIRMATARI DELL'APPELLO AI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO CI SONO ANCHE ANTONIO BALDASARRE E VALERIO ONIDA, ENTRAMBI PRESIDENTI EMERITI DELLA CORTE COSTITUZIONALE…

Sbloccati i vaccini Johnson&Johnson, seppur con limitazioni, la campagna anti Covid punta a quota 16 milioni di somministrazioni e a chiudere la settimana con una media di almeno 315.718 dosi al giorno. Lo prevede il piano del commissario all' emergenza Francesco Paolo Figliuolo che stabilisce target settimanali per arrivare in breve all' obiettivo di mezzo milione al giorno. Il generale, audito dal Copasir, ha illustrato la campagna in corso evidenziando le prospettive legate all' arrivo delle consegne supplementari.

Entro fine giugno dovrebbero arrivare a oltre 68 milioni le dosi consegnate complessivamente all' Italia e, nonostante il nodo di Astrazeneca e Johnson&Johnson non sia stato del tutto superato, sulla carta ci sono i numeri per far fare alla campagna vaccinale il salto di qualità cui punta il governo. I vaccini, è il mantra dell' esecutivo, sono l' unica arma per battere un virus che continua a correre spinto da varianti che lo rendono più contagioso. Inoltre il piano riaperture impone massima attenzione sul tema vaccini, perché senza un cambio di passo sulle immunizzazioni nessuno esclude il rischio che si debba tornare a chiudere.

L' audizione del Copasir è rimasta segreta e non è dato sapere se queste indiscrezioni siano state confermate ai membri del comitato parlamentare per la sicurezza. Il generale Figliuolo e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio saranno in visita oggi in Basilicata e domani in Puglia nell' ambito del monitoraggio sull' attuazione del piano anti Covid.

Oggi nel Lazio si apriranno le prenotazioni per altri cinque hub vaccinali, grazie ai quali, promette l' assessore alla Sanità Alessio D' Amato, si arriverà a 40.000 somministrazioni al giorno. Ma resta la distanza tra Regioni che usano oltre il 90% delle fiale consegnate e altre che ancora faticano, come la Calabria, ferma al 78,3%. Difficile capire come il commissario al di là del tour riuscirà a imporre un solo passo alle Regioni. Eppure sarebbe importante. Non sappiamo quale sia stato l' approccio del Copasir.

D' altronde mentre il generale era in audizioni ben 37 costituzionalisti si sono riuniti virtualmente per lanciare l' allarme democratico. «Nelle democrazie pluraliste contemporanee la separazione dei poteri, uno dei cardini dello Stato di diritto, si declina, necessariamente, anche come garanzia delle opposizioni e del loro ruolo costituzionale».

È scritto nella lettera-appello inviata al presidente della Camera, Roberto Fico, e al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati affinché si superi la situazione di stallo che si è creata nel comitato con la nuova maggioranza che si è creata con il governo Draghi e l'applicazione di quanto previsto dalla legge che attribuisce la presidenza del Copasir, che svolge il delicato compito della vigilanza parlamentare sulle agenzie di intelligence, all' opposizione e quindi a Fratelli d'Italia.

Tra i 37 firmatari dell'appello spiccano i nomi di Antonio Baldasarre e Valerio Onida, entrambi presidenti emeriti della Corte costituzionale. Resta ora da capire quale sarà la risposta dei presidenti d' Aula. In fondo l' audizione di ieri ha palesato il problema. Al tempo stesso le stringenti necessità della pandemia non possono certo attendere il Parlamento. Il lavoro di Figliuolo deve andare avanti indipendentemente dalla composizione del Copasir. Spetta agli stessi partiti trovare il proprio punto di caduta.

