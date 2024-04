15 apr 2024 16:15

LA LEGA SI SPACCA SUL NOME DI VANNACCI! – IL SENATORE DEL CARROCCIO GIAN MARCO CENTINAIO, A “UN GIORNO DA PECORA”, SI INCAZZA PER LA CANDIDATURA DEL GENERALE, ANCORA NON UFFICIALIZZATA MA SEMPRE PIÙ CERTA: “IL MIO ENTUSIASMO È A MENO 2000. LA LEGA DEVE CANDIDARE LEGHISTI, GIÀ UNO CHE DEVE MEDITARE SE CANDIDARSI O NO NON LO SCEGLIEREI MAI. NON LO VOTERÒ, SCEGLIERÒ UNO DELLA LEGA CHE SI È FATTO IL MAZZO…”