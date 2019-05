LEGA-TI A SAN MARINO - STASERA A ''REPORT'' TUTTO SUL MUTUO DI SIRI EROGATO DA UNA BANCA DEL PARADISO FISCALE IN CIMA AL TITANO - MA LA TRASMISSIONE SI OCCUPERÀ ANCHE DELL'INCHIESTA DI PALERMO SU FRANCO PAOLO ARATA CHE IPOTIZZA ANCHE L' AGGRAVANTE MAFIOSA PERCHÉ, SECONDO I PM, È SOCIO OCCULTO DI VITO NICASTRI, PRESUNTO FAVOREGGIATORE DELLA LATITANZA DI MATTEO MESSINA DENARO

Non soltanto la Banca d' Italia. Anche l' Aif, l' agenzia di Informazione finanziaria della Repubblica di San Marino aveva segnalato come sospetto l' acquisto della palazzina a Bresso comprata dall' ex sottosegretario Armando Siri per la figlia ( l' operazione è al vaglio dei pm milanesi).

La redazione di Report, occupandosi del caso che vede indagato per corruzione il senatore leghista, ha parlato con Nicola Muccioli, direttore dell' Aif, che ha spiegato come quel mutuo concesso, erogato dalla Banca Agricola Commerciale, abbia secondo loro qualcosa che non va. E a confermare questa ipotesi anche le parole di un funzionario della banca che ha ricordato come ci sarebbero state pressioni per erogare quel mutuo da parte del direttore generale della banca.

Un amico a San Marino

C' è qualcosa che unisce quella banca agli uomini della Lega.

Uno dei principali azionisti dell' istituto di credito sammarinese è Emanuele Rossini, amico dell' ex parlamentare leghista Gianluca Pini.

Secondo la trasmissione di Rai Tre, anche lui avrebbe un conto in quella banca: sarebbe intestato al padre ma nella sua disponibilità. Pini, peraltro, è socio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti nella società Saint Group con sede a Forlì.

Stando a quel che dice l' ex deputato romagnolo , sta lavorando a una app per il parental control, ma nell' oggetto sociale si parla anche di cyber security.

L' eclettico Siri

L' ex sottosegretario è un uomo pieno di risorse. Oltre ad essere il fondatore della scuola di politica della Lega e il teorico della flat tax, dal 2004 al 2012 era socio di una società che vendeva in esclusiva i diritti Rai in Romania.

Si tratta di contratti vecchi, ora nella mani di Rai com, presieduta da Marcello Foa. Non è tutto. Il senatore aveva anche quote in un altra società, la Mafea Communication, con sede in Delaware, già liquidata. Di cosa si occupava? Di creme di bellezza e elisir di giovinezza che venivano commercializzati col marchio "Trinity".

La rete di Arata

Suo figlio, Manlio, d' altronde, lavora ufficialmente con gli Arata: rapporti molto stretti come peraltro confermato anche dalla moglie di Nicastri.

Per di più, una delle società di Francesco Arata, la Solcara che si occupa di eolico, ha due sedi: una a due passi dalla casa di Nicastri, l' altra ad Alcamo in una villa. Sul campanello, però, c' è scritto: Nicastri.

Il figlio del pentito

La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci ha anche intervistato il figlio del collaboratore di Messina Denaro pentito Lorenzo Cimarosa, Giuseppe. «Mio padre ha detto di aver portato i soldi di Nicastri a Matteo Messina Denaro».

