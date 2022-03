23 mar 2022 18:59

LEGA ALLA VACCINARA - FILIPPO CECCARELLI PRENDE PER IL CULO IL CARROCCIO, CHE SI RADUNA NELLA TANA DEL VECCHIO PCI, IN VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE: "SI RICORDERÀ LO SLOGAN: ROMA LADRONA, LA LEGA NON PERDONA. EBBENE, FORSE ANCHE PERCHÉ UN PO' LADRONA, ROMA NON SOLO PERDONA TUTTO, MA LASCIA ANCHE CHE LE SUE VENDETTE ACCADANO PIÙ O MENO AVVERTITAMENTE, PER CUI ANVEDI IL RADUNO LEGHISTA IN PIENO CENTRO, IN UN POSTO CHE PIÙ ROMA NON POTREBBE ESSERE. A SUO MODO IL VECCHIO BOSSI LO SAPEVA E COSÌ…"