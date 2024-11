I LEGHISTI VOGLIONO SPEGNERE IL "DEEP STATE" DELLA RAI: GLI AUTORI - DOPO I DIRIGENTI, CONDUTTORI, IL CARROCCIO METTE NEL MIRINO ANCHE GLI AUTORI DELLE TRASMISSIONI RAI: I PARLAMENTARI FEDELI A SALVINI IN VIGILANZA HANNO CHIESTO A CORSINI (DIRETTORE APPROFONDIMENTI) E MELLONE (DIRETTORE DEL DAYTIME) LA LISTA DI CHI SCRIVE AI PROGRAMMI: CHI SONO? QUANTI SONO? E CHI LI SCEGLIE? – LA PARTITA PER LA DIREZIONE PRIME TIME DOPO L’USCITA DI CIANNAMEA E IL TAGLIO DEL CANONE: TUTTI GLI SCAZZI TRA MELONI E SALVINI SULLA RAI...

Nomine, tg e direzioni, canone sì o canone no, la presidenza e la governance da completare. Tira un’aria frizzantina in casa Rai. Anche dentro al centrodestra. Mentre i leader si incontrano e si accordano, o almeno ci provano, […] nelle retrovie Lega e Fratelli d’Italia si punzecchiano.

I Parlamentari del Carroccio in Vigilanza Rai mettono nel mirino i dirigenti di viale Mazzini cari a Giorgia Meloni e al suo partito. Due su tutti: Paolo Corsini, a capo degli Approfondimenti, uomo apprezzatissimo dalla “fiamma” di via della Scrofa a presidio di tutti i talk. E poi Angelo Mellone, direttore del Day Time […].

A loro due, e le rispettive direzioni tivù, è indirizzata un’interrogazione puntuta […] firmata dagli onorevoli di via Bellerio: Bergesio, Bisa, Candiani, tra gli altri. La richiesta è perentoria, spedita dritta ai due super dirigenti di viale Mazzini, sponda FdI: «Fornire l’elenco degli autori di tutte le trasmissioni afferenti alle Direzioni Day Time e Approfondimento».

Chi scrive i programmi? Chi sceglie chi scrive? Quanto guadagnano? I leghisti fanno le pulci a Corsini. Dejavù: lo avevano fatto già in estate con un’altra interrogazione - quella volta chiedendo per filo e per segno i costi della Direzione approfondimenti - che fece infuriare Meloni e i suoi fedelissimi.

[…] Gli autori dei programmi Rai, tanto più dei talk show, scrivono gli interroganti, «devono essere professionisti di elevata qualificazione» e soprattutto lavorare all’insegna «del pluralismo (in linea con il contratto di servizio), della correttezza e della completezza dell’informazione».

Dunque la richiesta: dateci la lista, subito, di tutti gli autori. Sono toni curiosi, se a incalzare i dirigenti Rai è un partito della maggioranza. Che peraltro esprime ad ora, più o meno direttamente, un pezzo importante della governance Rai.

Di qui Roberto Sergio, passato da Ad a Direttore generale con la convinta benedizione di Salvini, fra gli altri. Di qua Antonio Marano, presidente facente funzioni (in attesa che si sblocchi, ammesso che ci siano le condizioni, il voto su Simona Agnes) molto attivo e interventista nonostante il ruolo pro-tempore. Ha fatto discutere, per esempio, la proposta avanzata da Marano in Cda: impedire a chi fa il conduttore di vestire pure i panni del dirigente e viceversa. È la separazione delle carriere, modello viale Mazzini.

Alla Lega però non basta. Vuole di più. Mentre Salvini tiene il punto sul taglio del canone […] le sue vedette nella tv pubblica e in Parlamento alzano la posta. Nel mirino, spiegano da FdI alzando gli occhi al cielo, «ormai siamo abituati», questa volta più che Corsini ci sarebbe Mellone.

Giampaolo Rossi, l’Ad Rai, pensa a lui come prossimo capo della direzione Prime Time, ora che Ciannamea - sponda Lega - sta per spostarsi ai palinsesti.

È la direzione più ambita, la prima serata, cioè Sanremo. E infatti il Carroccio non è entusiasta del cambio della guardia: per quel posto, a via Bellerio, ha scritto Il Foglio, si fa il nome di Williams Di Liberatore. I

[…] E la Rai (cioè Mellone-Corsini) risponde seccata al blitz: la scelta dell’autore «ha mera natura artistica e in quanto tale è discrezionale e insindacabile fatta eccezione per il riscontro dato dal gradimento del pubblico».

