LET’S TWEET AGAIN! - LO SCONTRO CONTE-SALVINI-RENZI IN SENATO VISTO DAI TWITTAROLI: “SEMBRA UNA PUNTATA SPECIALE DI C’È POSTA PER TE”, “CONTE SI È APPENA ACCORTO DI ESSERE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, E INFATTI SI È SUBITO DIMESSO” – FERRARA: "BUTTATELO FUORI. PAPEETE FOREVER". SPINOZA: "RENZI CHIEDE CHIAREZZA SULLA VICENDA RUSSA: "C'ERA FIGA ALMENO?"– “L’EREZIONE” DELLA BERNINI E LA RONZULLI VESTITA DA JUDOKA - VIDEO

La Bernini sta avendo una erezione durante il dibattito in #Senato? ? pic.twitter.com/S5xBZcEeWG — Maxmiliam Mancini (@Maxmiliam_M) August 20, 2019 La @LiciaRonzulli ,vestita da judoka, plaude ad intervento povero di contenuti politici (“suggestioni umanitarie”...?!) come quello della @BerniniAM , Capogruppo di un partito che si autoesclude dal futuro del Paese e si consegna a #SalviniBugiardo pic.twitter.com/G57cDpiy74 — Stefano Cetica (@StefanoCetica) August 20, 2019

DAGOSELEZIONE

Claudio Plazzotta@Claplaz

il discorso di conte in senato come un video su youporn

Conte, Salvini, e ora Renzi. Spettacolo, dovrebbero fare pagare un biglietto, altro che derby in pay tv .

Trash Italiano@trash_italiano

MA SEMBRA UNA PUNTATA SPECIALE DI #CEPOSTAPERTE. #CrisiDiGoverno

PEPPI NOCERA@Peppi_Nocera

Ma se è caduto il Governo, non è che la Rai fa cadere i suoi palinsesti invernali che - diciamocelo sottovoce - fanno un po' cagare? #CrisiDiGoverno

Sena Santini

Conte si è appena accorto di essere presidente del consiglio e infatti subito si è dimesso.

l'erezione di anna maria bernini in senato

matteo bordone @matteobordone

Senti Conte e dici: “Be’ nel suo piccolo le cose le ha dette”. Attacca Salvini: “Cazzo ma Conte è Roosevelt!”

Spinoza LIVE @LiveSpinoza

Non avevo mai sentito un eufemismo così lungo per "testa di cazzo". #maratonamentana [

@FABRIZIOFERRI69

Luca Bottura @bravimabasta

Salvini è riuscito nell”impresa di fare sembrare Conte un De Gaulle. Ci voleva talento. #CrisiDiGoverno

Marco Salvati @marcosalvati

maria elisabetta alberti casellati come mrs. doubtfire in senato

Io penso al poro Conte che ha dovuto far finta di essere un coglione per un anno.

Gaia Tortora@gaiatortora

Insomma a Conte non gli andavano bene un sacco di cose. Però se ne è accorto ora. #scherziaparte #CrisiDiGoverno

Genio78@Zziagenio78

+++SI ADDORMENTA A PALAZZO CHIGI E SI RISVEGLIA DOPO 18 MESI PER CAZZIARE SALVINI+++ #Conte

MATTEO SALVINI PARLA IN SENATO

Marco Salvati@marcosalvati

Comunque su Russia, crocefisso e social mi si è imbarzottito. Lo ammetto. #CONTE

Clemente Mimun @cjmimun

Salvini bacia il rosario in aula mentre Conte parla

francesca fagnani @francescafagnan

MATTEO RENZI IN SENATO

La faccia di Salvini sul primato italiano nello studio dei “moti ondosi”. Neanche io durante l’ora di fisica al liceo. #Conte #CrisiDiGoverno

BufalaNews@Labbufala

Conte non ha degnato di uno sguardo Salvini. Senza mojito in mano non l'aveva riconosciuto. #maratonamentana

Claudio Plazzotta@Claplaz

Matteo Salvini ha la faccia dello studente cazziato dal preside

matteo renzi al senato

Francesco Costa @francescocosta

Salvini esordisce con una frase da Barbara D’Urso: "Rifarei tutto quello che ho fatto". Seguiranno: "Sono stato me stesso dall’inizio alla fine", "mi sono messo in gioco veramente", "io dico le cose in faccia"

contechristino@contechristino

Due minuti di discorso e ha già citato Saviano, Travaglio e Renzi. Mancano lo stipendio di Fazio, la Littizzetto, la sorella fake della Boldrini e la Madonna e facciamo bingo. #MaratonaMentana #CrisiDiGoverno

matteo renzi parla in senato

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Salvini sta dicendo le stesse cose di sempre. Solo che stavolta è vestito. #maratonamentana

@maurizioneri79

giuliano ferrara @ferrarailgrasso

Buttatelo fuori. Al Papeete forever. #Punto

matteo salvini e giuseppe conte in senato prima del discorso del premier 1

giuliano ferrara @ferrarailgrasso

Il Truce gesticola come un ubriacone. Multinome, lo richiami all’ordine, quel buzzurro!

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Salvini: "L'amore vince sempre". Ha citato anche Cicciolina.

@ilmagodifloz

gianluca briguglia @GBriguglia

Salvini con questo bel discorso dimostra di essere un Fantozzi che ce l'ha fatta.

Susanna@susyvianello

matteo salvini aspetta l'arrivo di giuseppe conte in senato

Di Maio non sta capendo un cazzo. Aspetta solo che suoni la campanella. #maratonamentana

Alessio Viola@alessioviola

++Si addormenta sul materassino con la Lega e lo ritrovano con il Pd++

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

#DiMaio, per il PD non più bibitaro ma sommelier #CrisiDiGoverno

matteo salvini e giuseppe conte in senato prima del discorso del premier 2

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Renzi chiede chiarezza sulla vicenda russa. "C'era figa, almeno?" [el_gae]

Massimo Scaglioni@MaScaglioni

La Casellati deve fare una cosa una e la sbaglia #presidente #maratonaMentana

Claudio Plazzotta@Claplaz

La seconda carica dello stato non sa nulla e non capisce quasi nulla

matteo salvini e giuseppe conte in senato prima del discorso del premier

BufalaNews@Labbufala

#CrisiDiGoverno: al termine del dibattito DJ set e rum a fiumi. Alla consolle MEA Casellati. #maratonamentana #PapeeteBeach

Alberto Infelise @albertoinfelise

Calderoli, che si sposò con rito celtico inventato e acquetta del dio Po applaude alle preghiere a Maria e alle parole di Giovanni Paolo II

matteo salvini giuseppe conte in senato

Marianna Aprile@mariannaaprile

Che poi si sa, i fidanzati sono tutti stronzi. Dopo che ti hanno lasciato. #CrisiDiGoverno

simona siri@simonasiri

vediamo se ho capito bene: al falò di confronto Conte ha fatto Ilaria e Salvini ha fatto la fine di Massimo #CrisiDiGoverno #temptationisland #maratonamentana

MATTEO SALVINI PARLA IN SENATO

francesca fagnani@francescafagnan

Quindi Conte ritiene i metodi di Salvini “pericolosi” per la democrazia. Ma da uomo delle istituzioni quale dice di essere come mai allora ha atteso che #Salvini aprisse la crisi di governo per esprimere preoccupazioni così gravi? #Conte #CrisiDiGoverno

Antonello Piroso@Apndp

Sintesi della giornata: il #TamarroAttrippato, che nemmeno una settimana fa invocava #pienipoteri, da uomo solo al comando si è ritrovato un uomo solo allo sbando.

matteo salvini giuseppe conte luigi di maio

Luca@lukedeso

- che fai? - mi sto segando - su cosa? #maratonamentana

Claudio Plazzotta@Claplaz

Conte mette le mani addosso a Salvini...

contechristino@contechristino

"Ho potuto fare politica senza inseguire il consenso sui social, senza insultare nessun avversario politico o trovare nemici dietro ogni angolo". #Maratonamentana #CrisiDiGoverno

Luca Bottura@bravimabasta

La pancia del Paese, dettaglio #CrisiDiGoverno

matteo salvini e luigi di maio salutano giuseppe conte prima del discorso del premier

contechristino@contechristino

"Rifarei tutto quello che ho fatto": il primo mixtape di Matteo Salvini.

Tracklist:

01 Viva l'ItaGlia

02 In nome del Buon Dio (ft. Povia)

03 Porti Chiusi (Coccoluto Remix)

04 La nostra identità

05 Europa Merda

06 Parola agli ItaGliani

#MaratonaMentana #CrisiDiGoverno

matteo salvini e luigi di maio aspettano giuseppe conte prima del discorso del premier

Luca Bottura@bravimabasta

Toninelli cerca nello zaino il Bignamino della Costituzione #CrisiDiGoverno

Luca Bottura@bravimabasta

giuseppe conte arriva in senato

Renzi in splendida forma: “Non farò parte del Governo, devo condurre Sanremo” #CrisiDiGoverno

matteo salvini e luigi di maio salutano giuseppe conte prima del discorso del premier 1

Luca Bottura@bravimabasta

Mrs Doubtfire nel pieno della sua autorevolezza #CrisiDiGoverno

