IL PD NON GIOCA PER VINCERE, SOLO PER FAR PERDERE IL CENTRODESTRA – ENRICO LETTA ANNUNCIA: “IL NOSTRO OBIETTIVO È ESSERE LA PRIMA LISTA” – “LO SLOGAN DELLA MELONI, PRONTA A RISOLLEVARE L’ITALIA, MI FA SORRIDERE. IL SUO COMPITINO PER TRANQUILLIZZARE L’EUROPA NON FARÀ EFFETTO” – POI PRESENTA IL MINIBUS ELETTRICO “PRODIANO” PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E IL “NUOVO” SIMBOLO, REALIZZATO DAI CREATIVI DI “PROFORMA” (MA LI HANNO PURE PAGATI PER QUESTA ROBA?)