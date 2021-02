LETTA FU - INSIEME AL CONTE CASALINO, FA IL SUO INGRESSO NEL CONO D’OMBRA DELLA POLITICA ANCHE L’ETERNO GIANNI LETTA. FINO ALL’ULTIMO, VOLANDO PERFINO IN PROVENZA A CASA DI BERLUSCONI, L’EMINENZA AZZURRINA HA PROVATO A SPINGERE FORZA ITALIA TRA LE BRACCIA DEL CONTE TER – OGGI, L’APERTURA IN POMPA MAGNA DEL BANANA A DRAGHI (“FU IL NOSTRO GOVERNO A NOMINARE GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA E AD INDICARE, SUPERANDO LE RESISTENZE DI ALCUNI PARTNER EUROPEI, ALLA GUIDA DELLA BCE”) DECRETA LA FINE DEL SUO POTERE NEI PALAZZI ROMANI

“La scelta del Presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovo governo va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l’unità sostanziale delle migliori energie del Paese”. Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

“Un’antica stima mi lega a Mario Draghi, che fu il nostro governo a nominare Governatore della Banca d’Italia e ad indicare, superando le resistenze di alcuni partner europei, alla guida della BCE”, è la nota diffusa da Silvio Berlusconi al termine dell’incontro.

È naturale dunque da parte nostra guardare senza alcun pregiudizio al tentativo del Presidente incaricato, al quale proporremo - nella naturale prosecuzione di un atteggiamento responsabile che contraddistingue l’azione di Forza Italia - idee e contenuti”, ha sostenuto ancora al termine di un in videoconferenza con il vicepresidente di Forza Italia on Tajani e le capigruppo Bernini e Gelmini.

“Ho parlato - continua l’ex premier - di “governo dei migliori” ed è ovvio attendersi una squadra di governo di profilo adeguato all’enorme impegno che l’esecutivo avrà di fronte e che rappresenti davvero le migliori energie del Paese e ci aspettiamo ovviamente anche un programma all’altezza delle esigenze e delle aspettative della Nazione, su temi cruciali come il piano vaccinale, il Recovery Fund, i ristori, il fisco, la burocrazia, la giustizia”.

Poi il richiamo alle parole del capo dello Stato: “L’Italia, come sottolineato dal Presidente della Repubblica, ha bisogno di ricevere risposte certe e immediate sull’emergenza sanitaria, economica e sociale: è compito della politica assumersi la responsabilità delle scelte con le donne e gli uomini che la rappresenteranno nell’esecutivo. Su questo, con il nostro Vice Presidente Tajani e gli altri dirigenti di Forza Italia, ci siamo confrontati e continueremo a confrontarci con i leader del centro-destra, convinti dell’importanza di preservare un’alleanza essenziale per il futuro del Paese”.

