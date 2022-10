7 ott 2022 09:44

LETTA E’ COTTO, IL PD IN TILT - ENRICHETTO SPERA CHE IL GOVERNO DI CENTRODESTRA VADA SUBITO IN CRISI PER TORNARE AL VOTO: “NO A UN GOVERNO DI SALUTE PUBBLICA” - MA IL PARTITO NON SA CHE PESCI PRENDERE: I SINISTRATI FANNO GIÀ LA GUERRA A BONACCINI, CONSIDERATO TROPPO RENZIANO E CONTRARIO ALL’ALLEANZA CON IL M5S - SI MOLTIPLICANO LE SPACCATURE SULLA GUERRA IN UCRAINA CON BETTINI ANTI-NATO E CUPERLO CHE SOSTIENE “CHE NON SI PUÒ SEGUIRE ZELENSKY FINO ALLA VITTORIA SUL TERRENO”