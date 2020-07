DOTTOR STRARIGORE - PER “THE ECONOMIST”, MARK RUTTE È UN “PRETE CHE PRENDE TROPPA CAFFEINA” - VIVE DA SOLO IN UN MODESTO APPARTAMENTO, VA AL LAVORO IN BICI E FA VOLONTARIATO INSEGNANDO STUDI SOCIALI IN UN LICEO - GIOCA IL RUOLO DEL GRANDE CATTIVO PERCHÉ GUIDA UNA COALIZIONE FRAGILE, SENZA UNA MAGGIORANZA, A MARZO 2021 IN OLANDA SI VOTA ED È PRESSATO DA GEERT WILDERS…