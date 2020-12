UN LETTORE CI SCRIVE: NOBILE IL GESTO DI CORRADO AUGIAS DI RESTITUIRE LA "LÉGION D'HONNEUR" PER NON ESSERE ANNOVERATO AL FIANCO DI AL SISI; MA PERCHÉ ACCETTÒ QUELLA DI “CAVALIERE DI GRAN CROCE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA” CHE FU PURE ASSEGNATA A JOSIP BROZ, OVVERO AL MARESCIALLO TITO, STERMINATORE, NON DI UNO, MA DI MOLTI ITALIANI NELLE FOIBE?

Riceviamo e pubblichiamo:

Nobile il gesto di Corrado Augias di restituire la Légion d'honneur per non essere annoverato al fianco di Al Sisi; ma perché accettò quella di “Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica” che fu pure assegnata a Josip Broz, ovvero al Maresciallo Tito, sterminatore, non di uno, ma di molti italiani nelle foibe?

Un lettore

