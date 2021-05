UN LETTORE SCRIVE A “REPUBBLICA”: “NESSUNO POTRÀ RISARCIRE UGGETTI, MA PAGHERÀ CHI HA COMPIUTO TALE ENORME ERRORE?” – FRANCESCO MERLO: “LA TERRIBILE VERITÀ È CHE LA FISIOLOGIA DEL PROCESSO È STATA SCONQUASSATA DALL' ARRESTO CHE, INGIUSTAMENTE DISPOSTO DAL GIP CON DISMISURA DI LINGUAGGIO, COSTRINSE IL SINDACO A DIMISSIONI INFAMANTI. IL GIP DOVREBBE RISPONDERE DI QUELLE MOTIVAZIONI, MA IN ITALIA LA LEGGE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE NON CONTEMPLA IL VILIPENDIO DELL' IMPUTATO…” – VIDEO: LA CANZONE DI DADO

Da “la Repubblica”

Caro Merlo, l' ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, l' avvocato Marini, l' imprenditore Pasquini e il dirigente comunale Demuro sono stati assolti, con formula piena, dalla corte d' appello di Milano dall' accusa di turbativa d' asta. È il "famoso" "scandalo piscine" che, il 3 maggio 2016, esplose con l' arresto del sindaco Uggetti.

Nessuno potrà risarcire Uggetti, a partire dalla possibilità di concludere il suo mandato e, magari, ricandidarsi, ma pagherà chi ha compiuto tale enorme errore? E, in più, il presunto comico Dado non sente il dovere di scusarsi pubblicamente per quella canzone (reperibile su YouTube) "Sindaco di Lodi arrestato, il Pd di don Raffaè", in cui pronuncia frasi da brivido contro Simone Uggetti?

Daniele Passamonti, Lodi

Risposta di Francesco Merlo

Io stesso scrissi nel 2016 che "quell' arresto avrebbe spaventato Robespierre e confortato Stalin". Le dico però che tratterei Dado da povero comico: assecondava la vulgata popolare e, sulla scia malsana di Beppe Grillo, spacciava per lezioni di morale le sue tristi battute.

E veniamo al processo: cinque anni sono un' eternità umanamente e giuridicamente, ma la Giustizia ha funzionato e Uggetti è stato assolto. La terribile verità è che la fisiologia del processo è stata sconquassata dall' arresto che, ingiustamente disposto dal gip con dismisura di linguaggio, costrinse il sindaco a dimissioni infamanti (Virginia Raggi, per esempio, è stata imputata, processata e assolta e non si è mai dimessa).

Quel gip sostenne che gli imputati, avendo personalità "negativa e abietta", chissà quanti altri delitti avevano commesso facendola franca. "Come si vede - scusi se mi cito ancora - è un pregiudizio che somiglia al proverbio: picchia tua moglie, tu non sai il motivo, lei sì.

La variante qui è: arresta il politico prima o poi ti dirà lui perché. Ma com' è possibile che un imputato di turbativa d' asta sia marchiato come abietto?". Il gip dovrebbe rispondere di quelle motivazioni, ma in Italia la legge sulla responsabilità civile non contempla il vilipendio dell' imputato.

