17 set 2020 08:04

LIBIAMO! QUELLA TESTA DI TURCO DI SARRAJ ANNUNCIA LE DIMISSIONI IN TV: ”A OTTOBRE MI FACCIO DA PARTE” - IL CAPO DEL GOVERNO DI TRIPOLI, SOSTENUTO DA ERDOGAN, LO HA ANNUNCIATO IN UN DISCORSO ALLA TV: ”UN NUOVO GOVERNO PORTERÀ AVANTI LA TRANSIZIONE” – LE MOSSE DEL GENERALE KHALIFA HAFTAR, SOSTENUTO DA PUTIN E MACRON, E IL FALLIMENTO DELLA SUA OPERAZIONE MILITARE DI ATTACCO A TRIPOLI. ALCUNI SUOI SPONSOR POLITICI (EGITTO IN PRIMIS) NON LO SOSTENGONO PIÙ COME IN PASSATO…