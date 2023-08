LICENZA DI EVADERE – C’È QUALCOSA CHE NON TORNA NEI COSTI ESORBITANTI DELLE LICENZE PER I TASSISTI: VALGONO TRA I 125MILA EURO DI ROMA AI 200MILA DI FIRENZE. CIFRE FOLLI, CONSIDERANDO CHE GLI AUTISTI DICHIARANO ALLO STATO REDDITI RIDICOLI INTORNO AI 10MILA EURO (A ROMA, 6MILA) – ORA ROMPONO LE PALLE PER IL 20% DI LICENZE IN PIÙ NELLE GRANDI CITTÀ, CHE CHIEDONO SIANO RILASCIATE A TITOLO ONEROSO

Estratto dell’articolo di Diego Longhin per “la Repubblica”

Quanto costa una licenza taxi? In media, considerando le grandi città, oscilla intorno ai 100-120 mila euro. Attenzione, però, la forbice è molto grande. Tra i diversi Comuni il prezzo varia di molto: il valore dipende dal numero di auto bianche in circolazione, se è una città turistica oppure d’affari e pure le decisioni sulla viabilità fatte dalle amministrazioni incidono.

Una Ztl chiusa al traffico per molte ore al giorno, ad esempio, o aree pedonali vaste senza parcheggi obbligano ad un uso maggiore dei taxi. Sono tutti elementi che contribuiscono a definire il prezzo.

Non mancano gli studi, come quelli fatti dalle direzioni regionali delle Agenzie delle entrate a Roma e Milano. […] Secondo l’Agenzia si parte da un minimo di 125 mila euro a Roma, mentre la direzione della Lombardia ha stimato per Milano 115 mila. In entrambi i casi è necessaria però una rivalutazione che […] porta le cifre intorno a 140-150 mila euro. E se si vanno a guardare gli annunci di messa in vendita sui forum di settore si arriva a richieste che sfiorano i 180 mila euro.

Non mancano i casi limite, come a Firenze, si può arrivare anche a superare i 250 mila euro. A Bologna […] si arriva anche ai 200 mila euro. Possono sembrare cifre da capogiro, ma proprio nei casi di Firenze, dove i taxi sono 754, e Bologna, 722 auto bianche, sono i Comuni ad aver fissato un tetto minimo al di sotto del quale è difficile andare. Nel capoluogo della Toscana sono state messe a bando 70 autorizzazioni, altre 36 per la “capitale” dell’Emilia Romagna. Valore per ciascuna licenza? 175 mila euro.

[…] È la ragione per cui la categoria insiste con il governo Meloni, considerato amico delle auto bianche, sulla necessità che il 20% di licenze in più concesse nelle grandi città debba essere rilasciato a titolo oneroso. «Così salviamo il valore della nostra liquidazione, questo per noi è la licenza », dicono i più vecchi. E aggiungono: «Si tratta di transazioni su cui noi paghiamo regolarmente le imposte e le tasse sulle plusvalenze. Il 23%. Ecco perché l’Agenzia delle Entrate è attenta alle compravendite e ai valori». Vero. Però i soldi che i Comuni prenderanno dalle nuove licenze non andranno tutti nelle casse dell’amministrazione, ma una parte verrà girata agli autisti e alla categoria.

Il tassista può cedere quando va in pensione o se sono passati cinque anni dall’inizio dell’attività. È un mercato, però, molto ristretto. In un anno, nelle grandi città, i passaggi di proprietà sono pochi, nell’ordine di qualche decina.

Oltre a Firenze e Bologna, al centro della questione ci sono soprattutto Milano e Roma. Le foto delle code nelle stazioni ferroviarie di Termini e Centrale hanno fatto il giro del mondo.

[…] Uno dei punti deboli è il trasporto pubblico, taxi compresi. Il numero delle licenze è di 7.900 a Roma e 4.855 a Milano. A Milano il sindaco Giuseppe Sala ha già deciso di lanciare una gara per mille nuove licenze. Alla fine, considerando il tetto del 20%, saranno un po’ meno. Quale sarà il prezzo? Non è ancora stato deciso e il Comune non si sbilancia. A Napoli le auto bianche sono 2400 e il valore delle autorizzazioni in circolazione è di poco sopra i 100 mila, mentre a Torino le macchine bianche sono poco più di 1.400. Un numero che copre il fabbisogno. Valore? Sotto i 100 mila euro. Difficile che vengano emesse nuove autorizzazioni.

