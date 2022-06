20 giu 2022 17:55

LICIA RONZULLI SCRIVE A DAGOSPIA E SMENTISCE CHE L’ASSENZA DI BERLUSCONI ALLE NOZZE DELL’AMATA GIORGIA VENTURINI SIA DOVUTA A UNA SUA "VENDETTA" PER NON ESSERE STATA INVITATA - "NON HO PARTECIPATO PER I TROPPI IMPEGNI DI LAVORO PER I BALLOTTAGGI. ERO STATA INVITATA. NON POSSO ESSERE IO LA CUSTODE DELLE COLPE DEL MONDO. ALTRIMENTI POTREI PENSARE AD UN ACCANIMENTO SIMILE ALLO STALKING..."