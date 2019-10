LIETO DI ESSERE ARRESTATO: L'EX AUTORE DELLA ISOARDI, CASIMIRO LIETO, ACCUSATO DI CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI. AVREBBE FATTO ASSUMERE IL FIGLIO DI UN GIUDICE TRIBUTARIO IN CAMBIO DI SENTENZE PILOTATE. CON LUI SONO STATE ARRESTATE 14 PERSONE, TRA MAGISTRATI, FUNZIONARI, COMMERCIALISTI E IMPRENDITORI, TRA GLI EPISODI CONTESTATI LA CANCELLAZIONE DI UN DEBITO CON L'ERARIO DI OLTRE 35 MILIONI DI EURO - SALINI STOPPO' LA SUA NOMINA PER LA DIREZIONE DI RAI1 E POI RAI2 IN QUOTA LEGA, POI ''VITA IN DIRETTA'', OGGI A RAI2 CON LA VENTURA

1. SENTENZE PILOTATE: ARRESTATO IL MANAGER TELEVISIVO CASIMIRO LIETO

Da https://www.secoloditalia.it/

C’è anche l’autore e produttore tv Casimiro Lieto, in passato tra i papabili alla guida di Raiuno, tra gli arrestati questa mattina dalla Guardia di Finanza di Salerno. L’accusa è di corruzione in atti giudiziari.

CASIMIRO LIETO

Sono in tutto sette i destinatari della misura di custodia cautelare in carcere. Si tratta di giudici tributari, funzionari, commercialisti e imprenditori. Lo scorso 15 maggio l’operazione della Guardia di Finanza di Salerno, coordinata dalla Procura della Repubblica, aveva portato all’arresto di 14 persone. Al centro delle nuove indagini, ulteriori 10 sentenze di secondo grado pronunciate dalla commissione tributaria regionale – sezione distaccata di Salerno, il cui iter procedimentale risulterebbe essere “pilotato” a favore dei ricorrenti in cambio di somme di denaro corrisposte a titolo corruttivo.

Casimiro Lieto arrestato assieme a giudici e manager

ELISA ISOARDI E CASIMIRO LIETO

Tra gli arrestati eccellenti, come riporta il sito locale Orticalab, c’è anche Antonio Mauriello. Quest’ultimo dopo aver ricoperto l’incarico di Giudice Tributario a Salerno, fa parte, da circa un anno, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. I fatti contestatigli riguardano il presunto concorso in 5 episodi di corruzione in atti giudiziari condotta, secondo la Procura, in qualità di intermediario. Tra gli arrestati, inoltre, ci sono imprenditori e commercialisti.

Tra gli episodi contestati ci sono la cancellazione di un debito con l’Erario di oltre 35 milioni di euro ottenuto da una società di Sarno (Salerno); per un’altra società di Angri (Salerno), l’indebito vantaggio ottenuto supererebbe i cinque milioni di euro; per una terza società di Avellino, invece, la somma annullata raggiungerebbe il milione di euro.

Nelle intercettazioni uno dei beneficiari di una sentenza pilotata parlando con un giudice tributario, si complimenta così per il risultato ottenuto: “Grandissimo Presidente, presidente un gol, un gol da campionato del mondo, ma io lo sapevo che lo poteva fare solo un presidente sto gol”.

Stando a quanto emerge dall’inchiesta, inoltre, una mazzetta da 10 mila euro sarebbe stata elargita per aggiustare una sentenza su un ricorso da 35 milioni di euro presentato da un imprenditore dell’Agro nocerino sarnese.

francesca fialdini tiberio timperi fabrizio salini casimiro lieto

Ma non è tutto. Ci sono infatti anche promesse di posti di lavoro a figli e parenti di giudici tributari da parte di imprenditori per aggiustare sentenze tributarie. E’ il caso di un rappresentante di una azienda conserviera dell’Agro nocerino sarnese. Ha offerto a un giudice un posto di lavoro al figlio e alla nuora, oltre ad un regalo economico di 7 mila euro.

SALERNO, SENTENZE PILOTATE: TRA GLI ARRESTATI C'È ANCHE L'AUTORE TV CASIMIRO LIETO

Antonio Di Costanzo per www.repubblica.it

C’è anche Casimiro Lieto tra i sette arrestati nell’ambito delle indagini sulla Commissione Tributaria di Salerno che vede indagati giudici tributari e imprenditori per corruzione in atti giudiziari. Imprenditore televisivo di Avellino, Casimiro Lieto per anni ha curato i programmi di Elisa Isoardi ed è stato autore tra l’altro della "Prova del Cuoco". Vicino alla Lega è stato in ballo per diventare direttore di Rai 2, in quota Matteo Salvini.

CASIMIRO LIETO

Lieto è accusato di essersi messo d’accordo con Antonio Mauriello, membro del consiglio nazionale della giustizia tributaria, per dare un posto di lavoro al figlio di Fernando Spanò, presidente della IV sezione della commissione tributaria regionale di Salerno, per condizionare favorevolmente un procedimento tributario nei confronti dell’imprenditore di 230 mila euro.

"Dopo l'arresto di Lieto, la Rai dica cosa intende fare", dice il deputato del Pd Michele Anzaldi.