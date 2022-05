12 mag 2022 19:45

LA LINEA ALL’ITALIA ORMAI LA DÀ MACRON! - SERGIO MATTARELLA HA CHIAMATO IL TOYBOY DELL’ELISEO PER CONGRATULARSI PER LA RIELEZIONE, E VISTO CHE C’ERA HA DETTO DI ESSERE IN “PIENO ACCORDO” CON LA PROPOSTA DI UNA “COMUNITÀ POLITICA EUROPEA” - SULLA GUERRA IN UCRAINA ENTRAMBI HANNO SOTTOLINEATO L’IMPORTANZA DELL’UNITÀ E DELLO STRETTO COORDINAMENTO IN EUROPA”. COME GIÀ HA RIBADITO DRAGHI A BIDEN, CAUSANDO L’IRA DEL PRESIDENTE AMERICANO (CHE SPERAVA IN UN’ITALIA APPECORONATA A WASHINGTON)