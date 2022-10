LIZ TRUSS IMBRIGLIA RE CARLO E NON LO MANDA ALLA "COP27" - LA NEOPREMIER HA VIETATO A RE CARLO DI ANDARE ALLA CONFERENZA SUL CLIMA A SHARM EL-SHEIK. IL SOVRANO È RIMASTO “PERSONALMENTE DELUSO” - SUL TEMA DOWNING STREET E IL RE SI SCONTRERANNO PIÙ VOLTE VISTO CHE L'ULTRACONSERVATRICE TRUSS SI PREPARA AD ALLENTARE LE REGOLAMENTAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE (RE CARLO È UN FERVENTE ECOLOGISTA) CON IL RISCHIO DI MANDARE AL MACERO ANCHE IL CLIMA OLTRE CHE L’ECONOMIA BRITANNICA

Primo scontro fra il nuovo re Carlo III e la neopremier britannica Liz Truss: stando a quanto rivelato dal Sunday Times, la leader del governo avrebbe vietato al sovrano di andare alla Cop27, la Conferenza sul clima in programma a novembre a Sharm el-Sheik.

Fonti vicine a Carlo citate dal giornale hanno fatto sapere che il re è rimasto «personalmente deluso» in quanto «si era già organizzato» per andare alla Conferenza, dove avrebbe presentato una serie di iniziative legate alla sostenibilità: ma da Downing Street sottolineano che non c’è stata nessuna lite e che l’atmosfera dell’udienza durante la quale la premier ha comunicato la sua decisione è rimasta cordiale.

Tuttavia è facile immaginare che la convivenza fra Carlo e Liz Truss rischia di essere accidentata: lui è da sempre un campione dell’ecologismo, mentre il nuovo governo si prepara ad allentare le regolamentazioni in materia di ambiente e si teme che possa abbandonare l’obbiettivo di decarbonizzare l’economia entro il 2050.

Tuttavia il re si è piegato subito al diktat di Downing Street: dopotutto, nel suo primo discorso alla nazione, il nuovo sovrano aveva promesso di «mantenere i principi costituzionali al cuore della nostra nazione» e aveva ammesso che «non mi sarà più possibile dedicare così tanto tempo ed energie alle cause che mi sono care». Un riconoscimento che il suo attivismo da principe del Galles, che lo aveva visto intervenire dall’ambiente all’architettura alla caccia alla volpe, non sarà più sostenibile ora che è salito al trono.

Ma le idee di Carlo non sono un mistero per nessuno: e dall’ambiente al dialogo interculturale la sua è decisamente una sensibilità progressista che rischia di scontarsi con l’ideologia ultra-conservatrice di Liz Truss. Un qualcosa che richiama alla memoria il clamoroso dissidio fra la regina Elisabetta e Margaret Thatcher sulla questione delle sanzioni al Sudafrica dell’apartheid: perché la Corona, pur politicamente neutrale, quando vuole sa come farsi sentire.

