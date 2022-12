LOBBY PER HOBBY? NO, PER SOLDI! – RINO FORMICA STRAPPA IL BAFFINO A D’ALEMA: “NON È GIUSTO CHE FACCIA IL LOBBISTA. OFFRE UN ESEMPIO NEGATIVO. UN UOMO DI STATO RIMANE TALE SEMPRE. TUTTO CIÒ AUTOIRZZA IL SOSPETTO CHE IL SUO COMPORTAMENTO PRECEDENTE SIA STATO INSINCERO DI FRONTE AGLI ELETTORI” – CONTE RIPETE A PAPPAGALLO LE PAROLE DI BETTINI PER DIFENDERE IL SUO AMICONE D’ALEMA: “HA DISMESSO DA TEMPO INCARICHI PUBBLICI. LA DIFFERENZA CON RENZI NON È DI POCO CONTO”

1. RINO FORMICA "LA SINISTRA SOPRAVVIVERÀ ALLE SUE NOMENKLATURE"

Estratto dell’articolo di Concetto Vecchio per “la Repubblica”

[…] È giusto che un ex uomo di Stato come Massimo D'Alema faccia il lobbista?

«No, affatto. Offre un esempio negativo. Un uomo di Stato rimane tale sempre».

D'Alema non fa più politica.

«Un rappresentante dell'élite politica di un Paese democratico è come il sacerdote di una comunità. Dura tutta la vita. Questa dignità si mantiene. Il prete è tale anche da spretato. Tutto ciò autorizza il sospetto che il suo comportamento precedente sia stato insincero di fronte al mandato fiduciario degli elettori». […]

2. CONTE: “I PARTITI TOCCATI DALLA QUESTIONE MORALE FACCIANO CHIAREZZA. ORA LA LEGGE SULLE LOBBY”

Estratto dell’articolo di Carmelo Lopapa per “la Repubblica”

[…] Nulla a che vedere con le inchieste, ma in questi giorni si è tornato a discutere del ruolo degli ex premier D'Alema e Renzi, che hanno intrattenuto a vario titolo rapporti non propriamente politici con i Paesi e gli emirati del Golfo. Voi più volte avete attaccato Renzi, perché distinguerlo da D'Alema?

«È inaccettabile che un senatore della Repubblica, pagato dai cittadini, vada in giro per il mondo a fare il testimonial di regimi autocratici dietro pagamento di lauti compensi". Non è una frase mia ma di Calenda, pronunciata prima di allearsi con Renzi. Per una volta la penso come lui, ma non dobbiamo personalizzare: nessun parlamentare italiano deve ricevere contributi, a qualsiasi titolo, da un altro Stato. Quanto a D'Alema, ha dismesso da tempo incarichi pubblici. La differenza non è di poco conto».

A proposito di questione morale, Renzi sollecita una commissione di inchiesta sul Covid per l'operato del suo governo.

«Siamo favorevoli, nessun problema. L'importante è che si voglia approfondire in maniera puntuale e seria, che ci si voglia interrogare sullo stato della nostra sanità e su come è stata gestita la pandemia anche a livello regionale, evitando che venga utilizzata per scopi polemici e strumentali».

