IL LOCKDOWN HA ACCESO LE PERVERSIONI: IN RETE CI SONO CENTINAIA DI FANFICTION EROTICHE CON PROTAGONISTA GIUSEPPE CONTE! – MASSIMILIANO PARENTE: “IMMAGINARIO MOLTO SADOMASO, SIAMO TRA LIALA E LA TRAMA DI UN MANGA PORNO, CONTE È VISTO COME UN PLAYBOY DOMINATORE CHE SEDUCE RAGAZZE SDILINQUITE, IN UNO DEI RACCONTI È PERFINO UN VAMPIRO, CON NEMICI CHE LO VOGLIONO ANNIENTARE ATTRAVERSO UN VIRUS DIFFUSO DA CRISTIANO MALGIOGLIO” – “IL MIO PREFERITO È 'CONTE SEXY DADDY' IN CUI...'

Alcuni dei racconti erotici con protagonista Giuseppe Conte su wattpad:

IL VIRUS DELL’EROTISMO ISPIRA «LE BIMBE DI CONTE» (A SCRIVERE)

Massimiliano Parente per “il Giornale”

fanfiction erotiche con giuseppe conte 9

È un momento veramente eccitante, quando Giuseppe Conte dice a una giovane ragazza molisana «questo è il mio decreto, e il decreto tu non lo vuoi seguire» e lei risponde con voce flebile «Sì, lo so Presidente» e lui allora le dice «sei una ragazzina disubbidiente, e le ragazzine come te vanno punite».

Segue punizione degna di Cinquanta sfumature di grigio (non per altro il capitolo si intitola: Cinquanta sfumature di decreto). Cioè, questo per dire di quanto il lockdown e lo stato d'emergenza abbiano fatto male agli italiani: in rete ci sono centinaia e centinaia di racconti erotici con Giuseppe Conte protagonista, su wattpad.com basta cercare «le bimbe di Conte».

massimiliano parente 2

Immaginario molto sadomaso, nel dilettantismo siamo tra Liala e la trama di un manga porno, Conte è visto come un playboy dominatore che seduce ragazze sdilinquite, in uno dei racconti (qui siamo tra Lovecraft e Dagospia) è perfino un vampiro, con oscuri nemici che lo vogliono annientare attraverso un virus diffuso da Cristiano Malgioglio.

fanfiction erotiche con giuseppe conte 7

In La mia quarantena con te c'è Eva, una studentessa di giurisprudenza figlia di un addetto alla scorta di Conte, che si ritrova chiusa a Palazzo Chigi indovinate con chi? «Camminai fianco a fianco con il Presidente, annusando di tanto in tanto il profumo dolce della sua colonia che inebriava completamente le mie narici: un ulteriore segno della sua eleganza, pensai».

Il Presidente chiede alla studentessa di leggere un discorso da fare in televisione, di nuovo il decreto che si fa erotismo bollente. «Lo desideravo», dice Eva. «Volevo sentire le sue labbra mentre si intrecciavano alle mie e la sua lingua desiderosa della mia».

fotomontaggi brutti nelle fanfiction erotiche con giuseppe conte 9

L'autrice è anonima ma da come scrive potrebbe essere anche Erri De Luca o Mauro Corona, chi lo sa. Elena e Antonio invece, nel racconto La favorita del presidente, sono rinchiusi nel loro appartamento con la proprietaria di casa, Rossella, che sembra disperata e «i due giovani non sanno cosa c'è dietro tutto quello struggimento, finché un giorno la donna inizia a raccontare la sua assurda storia, di come sia riuscita a diventare l'amante di uno degli uomini più potenti del Paese: Giuseppe Conte».

Segue la vicenda che diventa subito una pappardella di amorosi sensi nelle sedi istituzionali, da brividi, fosse vera provocherebbe di sicuro un orgasmo a Barbara d'Urso e dieci puntate in diretta per dipanare la matassa. Ma il mio preferito è Conte Sexy Daddy, anche perché dalla clausura tipica degli altri racconti qui si va all'aria aperta, probabilmente un desiderio dell'autrice costretta alla clausura da lockdown, che però, per distrarsi, ha pensieri perversi.

fotomontaggi brutti nelle fanfiction erotiche con giuseppe conte 1

Insomma, sentite che incipit: «Era una giornata come tutte le altre. Una caldissima giornata d'agosto. Mi ritrovai per caso su una spiaggia nudista, pensavo fosse una spiaggia come tante altre. Stavo per andarmene quando lo vidi. Era una visione celestiale. Vidi le sue spalle larghe e muscolose. Mio dio ma è Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio».

Meraviglioso l'approccio di Conte: «Non mi dare del lei, honey, dammi del tu e conosciamoci meglio, ti va? disse lui. Mi aveva chiamata honey. Arrossii ancora di più, e lui lo notò». I racconti sono spesso corredati con fotomontaggi di Conte con un corpo alla Schwarzenegger, perché è così che lo vedono le bimbe di Conte. Comunque Conte che dice «honey» è strepitoso.

fotomontaggi brutti nelle fanfiction erotiche con giuseppe conte 3

Non poteva mancare un immaginario che pesca nel torbido dei legami familiari, come il racconto Innamorata del nemico di Samantha Salvini, la sorella di Matteo Salvini (inventata), che si innamora ovviamente di Conte e deve nasconderlo al fratello («La famiglia riuscirà a dividerli? O il loro amore sarà più forte di ogni ostacolo?»), una specie di Promessi Sposi trash, ma anche visioni più distopiche per teen-ager nerd sotto acido, dove si narra di «come sarebbe il mondo se Giuseppe Conte fosse una Winxs e Bugo un virus».

fanfiction erotiche con giuseppe conte 6

Molto carina la nota iniziale di Darkclassics, autrice di Forbidden Love. Prima di iniziare la storia di lei e Conte che per eccitarla le dice «Stia zitta e sia una criminale come me» precisa: «Questa storia non ha intenzione di offendere nessuno. Siamo in quarantena, a quanto pare lo saremo ancora per molto, fatemi scrivere o rischio di impazzire. Sono già impazzita ma dettagli». Ma che vuoi che sia, scrivi pure cara, questa è adorabile finzione amatoriale, la realtà è molto più deprimente.

fanfiction erotiche con giuseppe conte 5

fanfiction erotiche con giuseppe conte 1 giuseppe conte teen idol su instagram by lebimbedigiuseppeconte fanfiction erotiche con giuseppe conte 3 fanfiction erotiche con giuseppe conte 2 le bimbe di giuseppe conte giuseppe conte teen idol su instagram by lebimbedigiuseppeconte 3 giuseppe conte teen idol su instagram by lebimbedigiuseppeconte 2 giuseppe conte teen idol su instagram by lebimbedigiuseppeconte 1 le bimbe di giuseppe conte le bimbe di giuseppe conte fanfiction erotiche con giuseppe conte 8 le bimbe di giuseppe conte fanfiction erotiche con giuseppe conte fanfiction erotiche con giuseppe conte 4

fotomontaggi brutti nelle fanfiction erotiche con giuseppe conte 7 fotomontaggi brutti nelle fanfiction erotiche con giuseppe conte 6 fotomontaggi brutti nelle fanfiction erotiche con giuseppe conte 2 fotomontaggi brutti nelle fanfiction erotiche con giuseppe conte 4 fotomontaggi brutti nelle fanfiction erotiche con giuseppe conte 5 fotomontaggi brutti nelle fanfiction erotiche con giuseppe conte giuseppe conte diventa teen idol sui social