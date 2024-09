PRENOTATA L’INTERA ISOLA DI ORTIGIA PER IL G7 AGRICOLTURA E PER UN GIGANTESCO EXPO CHIAMATO “DIVINAZIONE” (E’ UN LOLLO DOPPIO MALTO!)

Carmelo Caruso per il Foglio - Estratti

francesco lollobrigida

Festeggia a Siracusa l’addio al melonato, la separazione con la moglie Arianna, Lollo… Giorgia Meloni sta riflettendo se affidargli le deleghe di Fitto, impiegarlo a Palazzo Chigi, sotto le amabili cure di Fazzolari

(…) Sono i suoi giochi d’acqua, i giochi del Gatsby con la damigiana, e vengono accompagnati dalle note di Al Bano perché Lollobrigida sente che “nell’aria c’è già, la nostra canzone d’amore che va”.

Ci sono anche i tavoli di lavoro moderati da Nicola Porro, Pietro Senaldi, Roberto Napoletano e il gran premio nazionale del “G7 trotto e galoppo”. Non è un G7, ma è il rave techno del peperone, 600 delegazioni convocate, 193 stand, una Lolloland con tutta la destra di governo a cavallo: Santanché, La Russa, Schillaci, Calderone, Urso, Del Mastro, Musumeci, Ciriani, Abodi, il neo ministro Giuli, sua eccellenza il Dannunzino, che suggerisce: “Cari, fagocitiamoci di cultura”. Per stabilire chi dovesse tagliare il nastro del bis evento, G7 ed Expo (il G7 è stato abbinato con l’Expo; è un Lollo doppio malto) si stava quasi per riunire un Cdm che solo Meloni ha evitato: “Vengo io. Basta”.

GIORGIA MELONI CON FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Da tre mesi, l’ex cognato scorre la lista delle televisioni estere invitate al G7 ed Expo “Divinazione” e ai collaboratori, i sopravvissuti, dice: “Dobbiamo uscire, dobbiamo uscire ovunque, all’estero, all’estero”. Ha promesso anche alle formiche: “A Siracusa, vi stupirò”.

Meloni, che lo ha sentito, stava per avere un mancamento. In un post, di giovedì sera, il ministro delle parate ha commentato le previsioni del tempo, ringraziata sorella pioggia che abbevera il suo G7, “acqua preziosa per spegnere la sete che la terra siciliana ha patito”. I suoi follower, i fan, lo hanno redarguito, ricordato che in Emilia-Romagna la pioggia non è preziosa ma dolore, impreparazione nazionale.

francesco lollobrigida

Il Gatsby con la damigiana si attende milioni e milioni di applausi, come i milioni che distribuisce alle filiere, milioni e milioni per vongolari, trattoristi, forconisti. Sono i milioni che il Lollobrigida minore, Manlio Messina, vice capogruppo di FdI alla Camera, ha speso da ex assessore al Turismo della Regione siciliana, oltre 23 milioni per spot sulle reti televisive, per esportare la Sicilia sulla Croisette, a Cannes, e pure alla decadenza estetica; la Sicilia che ora accoglie l’ex cognato, lo spiumato. La Sicilia sta a Lollobrigida come Long Island all’eroe di Fitzgerald, è la sua villa delle feste, il parco giochi della corrente turistica, la corrente di FdI, di Lollo, la corrente che vive al massimo.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA GIOVANE

Gli iscritti, gli eletti, sono i turibolari del ministro e hanno il curriculum: provate competenze di scialo, in regioni e comuni, abiti da gagà, pubblicità sui netwooorks, all’americana, alla Jonny Stecchino. Il settore agricolo è angosciato per la peste suina, e ci sono granchi e lingue blu, peronospera, brucellosi ... ma l’ex cognato deve sbalordire perché come dice Arianna, che lo ha lasciato, informandoci, “l’amore è un’altra cosa”, e nel caso di Lollobrigida pure il ministero. Prima vengono le cerimonie, le promozioni, che l’ex cognato ha affidato a Marco Bruschini, già in Enit, nuovo dirigente di Agebil, l’Agenzia che valorizza il ministero dell’Agricoltura, le attività ludiche del ministro, un uomo dalle tante proposte spericolate, l’ultima, a giugno: “Ho proposto di trasformare la padella in racchetta di padel”.

francesco lollobrigida - alveare sul tetto del ministero dell agricolttura

L’intero ministero dell’Agricoltura è stato trasferito, e si spera non in treno, con il Frecciarossa, a Siracusa. Tutto il ministero continua a scambiare l’isola di Ortigia, il centro storico di Siracusa, per una città, e ringrazia “il sindaco di Ortigia”, al punto che i siracusani, sfiniti, hanno ricordato: “Ortigia è l’isola di Siracusa! Capito?”.

Tutti i parlamentari di FdI hanno sempre voluto essere come lui, e non perché fosse il cognato di Meloni. Con cerimonie e parate, Lollobrigida ha impastato la corrente dei Gatsby con la damigiana e ha sempre mostrato il ghigno perché la chiave dei sotterranei di FdI la tiene lui.

MEME SULLA SEPARAZIONE TRA ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

In cantina le sorelle Meloni mandavano Lollobrigida, ed era Lollobrigida che trattava i passaggi dei deputati, era Lollobrigida che metteva il bollo sulle liste, lui che doveva fare il crudele, occuparsi di miserabilità, era lui che da capogruppo lottava per fare prender sul serio un partito allora minore come una lista civica. Era il naturale rivale di partito di Meloni se non fosse stato il cognato.

LA SEPARAZIONE TRA ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Il G7 è la sua danza baccante, Siracusa la sua catarsi. Cerca qui l’incavo, la cava del Teatro greco, la grotta che Dionisio usava per rinchiudere, e origliare, i prigionieri. L’orecchio di Lollobrigida è la caverna di governo, Lollobrigida è l’eco delle sorelle Meloni, Eco che nel mito si perdeva, innamorata di Narciso.

