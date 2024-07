‘’STIAMO MARCIANDO VERSO UN FUNERALE…’’ – ‘’SE BIDEN È SEMPRE PIÙ PRIVO DELL'ACUTEZZA COGNITIVA NECESSARIA PER RICOPRIRE LA CARICA PIÙ POTENTE DEL MONDO, UNA SECONDA PRESIDENZA TRUMP POTREBBE SIGNIFICARE DI TUTTO, DALLA FINE DEL DIRITTO ALL’ABORTO A LIVELLO NAZIONALE, AI CAMPI DI DEPORTAZIONE PER GLI IMMIGRATI, ALLA FINE DELL’AMERICA COME FARO DI STABILITÀ ECONOMICA E POLITICA, ALL’ASCESA DEL POTERE AUTOCRATICO E IMPERIALISTA DI CINA E RUSSIA - È TEMPO CHE LA CERCHIA RISTRETTA SPINGA BIDEN A RIFLETTERE DAVVERO SU CIÒ CHE È MEGLIO PER IL PAESE E SULLE SCELTE DIFFICILI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARIE PER SALVARLO…”

Jill Filipovic per Daily Beast

Cominciamo con l’ovvio: in realtà nessuno conosce la strada migliore da seguire per il Partito Democratico nel 2024, e tutte le opzioni che abbiamo davanti sono negative. Un secondo mandato di Biden sembra sempre meno probabile, e gli elettori democratici e gli esperti sembrano sempre più nervosi all’idea che stiamo marciando verso il nostro funerale.

Ma anche la prospettiva di sfidare un presidente in carica pochi mesi prima delle elezioni sembra arrogante e pericolosa, soprattutto quando il Partito Democratico è profondamente diviso, il vicepresidente Kamala Harris è impopolare ed è stato ampiamente emarginato, e non esiste un piano B ovvio.

Il peggiore dei mondi sembra essere uno scenario in cui Biden continua la sua campagna ma il partito si ammutina e una brutta battaglia per la sostituzione fallisce in tutto tranne che nel ferire mortalmente un candidato già debole.

È difficile sopravvalutare la posta in gioco di questa elezione. Anche Joe Biden sicuramente la capisce. Ecco perché spero che, dopo questo dibattito, stia facendo un serio esame di coscienza con i suoi consiglieri, i suoi colleghi e la persona di cui sembra fidarsi di più, sua moglie Jill.

Il catastrofico dibattito tra il presidente Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump di giovedì è stato un campanello d'allarme anche per molti sostenitori di Biden: questo presidente, nonostante tutto il bene che ha fatto in carica, sta lottando per farsi valere presso il popolo americano e in effetti appare come un uomo anziano e in difficoltà, forse gentile e rispettabile, ma sempre più privo dell'acutezza cognitiva necessaria per ricoprire la carica più potente del mondo.

Allo stesso tempo, la minaccia di una seconda presidenza Trump è enorme, molto più grande di quanto la maggior parte degli americani sembra comprendere: Trump sta progettando una presa radicale del potere esecutivo che potrebbe mettere nelle sue mani tutto, dalla Fed al controllo dei media, mentre promette anche vaste violazioni dei diritti umani, la fine di un ordine internazionale liberale che persegue la libertà e la democrazia, e una serie di piani economici che farebbero aumentare radicalmente i prezzi e getterebbero la nazione in caduta libera finanziaria.

Non è esagerato affermare che una seconda presidenza Trump potrebbe significare di tutto, dalla fine del diritto all’aborto a livello nazionale, ai campi di deportazione per gli immigrati, alla fine dell’America come faro di stabilità economica e politica, all’ascesa del potere autocratico e imperialista globale di Russia, Cina e altri stati pericolosi.

Molti elettori democratici senza dubbio vorrebbero che Biden non si fosse ricandidato e che un nuovo candidato avrebbe potuto essere selezionato mesi fa. Ma non possiamo tornare indietro nel tempo. E francamente, chiunque ti dica di conoscere il modo migliore per vincere i democratici sta mentendo a se stesso, a te o probabilmente a entrambi.

Gli elettori potrebbero non credere all’argomento secondo cui Trump è così pericoloso che dovrebbero sostenere un uomo che ritengono cognitivamente inadatto al lavoro, anche se molti di noi credono che sia vero (come me) che Trump sia particolarmente pericoloso, e anche che Biden lo sia, più lento ma non effettivamente incapace di svolgere i compiti della presidenza.

La tesi di Biden, a questo punto, si basa sul dire agli elettori che ciò che stanno vedendo non è reale – che Biden sta bene ed è più acuto che mai – o che la posta in gioco è così alta che dovrebbero semplicemente ignorare elementi molto ovvi e preoccupanti. carenze. Spero che gli elettori siano disposti a fare quest'ultima cosa, ma non è esattamente uno slogan elettorale convincente.

Un candidato sostitutivo selezionato alla convention non è una soluzione facile, dato che il Partito Democratico è già profondamente diviso, con molti sul suo fianco sinistro che minacciano di ritirare i loro voti a Biden e protestare contro la convention per la guerra di Israele a Gaza, mentre un candidato più a sinistra sarebbe un non-starter per un gran numero di moderati di cui il partito ha bisogno per battere Trump.

Non c'è nessun Bright Young Thing pronto a piombare, unire la sinistra con il centro e salvare la situazione. Un partito debole e balcanizzato che sceglie un sostituto in fase avanzata per un candidato presidenziale è la ricetta per un bagno di sangue da cui tutti escono gravemente feriti e politicamente zoppicanti.

In questo mare di scelte imperfette, però, abbiamo bisogno di un presidente che sia disposto a guardare attentamente a ciò che è nel miglior interesse del suo partito e del popolo americano. E abbiamo bisogno che coloro che lo circondano agiscano non per cieca lealtà verso un uomo che amano e rispettano, ma per fedeltà al popolo

americano, una scelta che, per fortuna, serve anche gli interessi di Biden. La sua scelta di ricandidarsi era comprensibile: stava facendo del bene e voleva fare di più, ed è un ragazzo che ha sognato di essere presidente per tutta la sua vita adulta, ma anche troppo sicuro di sé e sbagliato.

È tempo che la cerchia ristretta di Biden faccia le cose più difficili che amici, colleghi e persone care possano fare: intervenire, sapendo che sarà tremendamente doloroso per la persona a cui tieni. Gli interventisti necessari includono gli amici e i consiglieri di lunga data di Biden, compresi quelli più vicini a lui alla Casa Bianca; includono i suoi predecessori democratici Barack Obama e Bill Clinton, entrambi menti politiche e strategiche acute. E deve includere sua moglie.

Jill Biden senza dubbio vuole lenire le ferite post-dibattito di suo marito, e potrebbe lei stessa negare quanto siano brutte le cose. Ma lei non sembra il tipo di sposa sì, tesoro, che distorce la realtà e se stessa per compiacere il suo uomo. A differenza dell’ultima famiglia presidenziale, i Biden sembrano avere un matrimonio costruito sul rispetto e sull’ammirazione reciproci; entrambi sembrano prendere sul serio il consiglio dell'altro.

Le scelte di Joe non sono quelle di Jill e viceversa, e lei è certamente in fondo alla lista delle persone da incolpare per il caos in cui ci troviamo collettivamente. Ma lei è in una posizione particolarmente influente, e sembra essere una persona intelligente, premurosa, persona compassionevole che suo marito ascolta per un motivo. In questo momento, abbiamo tutti bisogno che lei si faccia avanti, non per dire a suo marito cosa fare, ma per spingerlo a riflettere davvero su ciò che è meglio per il Paese e sulle scelte difficili che potrebbero essere necessarie per salvarlo.

