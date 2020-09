LA LUDOPATIA È COME IL VENTO, ACCENDE I FUOCHI GRANDI E SPEGNE QUELLI PICCOLI - CASALINO CONFERMA DI ESSERE TORNATO D'AMORE E D'ACCORDO CON IL SUO EX EX FIDANZATO JOSE CARLOS, DA CUI AVEVA FRETTOLOSAMENTE PRESO LE DISTANZE, ANCHE SENTIMENTALI, APPENA ERA EMERSA LA SEGNALAZIONE ALL'ANTIRICLAGGIO. E L'INCHIESTA? PER IL PORTAVOCE DEL PREMIER SAREBBE…

Giacomo Amadori per ''La Verità''

È ufficialmente il feuilleton dell' estate. Altro che relazione finita. Altro che pianti e pensieri mortiferi di suicidio. Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, e il fidanzato cubano José Carlos Alvarez Aguila, il bulimico del trading online, sono ancora due cuori e una capanna. Ovviamente a interessarci non è il coté gossipparo della vicenda, ma ciò che i teneri abbracci tra i due nascondono o forse svelano. Partiamo dalla notizia scodellata ieri dal settimanale Chi: Rocco e il suo bello sono stati pizzicati intrecciati e coccolosi in Salento. In uno degli scatti Casalino sfoggia il solito costumino a righe già esibito in precedenti vacanze (come quella a Ponza del 2018) e affonda teneramente la testa sulla spalla del compagno. L' istantanea è stata scattata domenica scorsa nel mare di Gallipoli mentre i due erano a bordo di una barca a noleggio.

In un' altra immagine i giovanotti girovagano per Lecce come due turisti qualsiasi. Secondo Chi, in edicola da oggi, a fine agosto «facevano base in una villa vicina a Otranto» e si sarebbero rappacificati dopo lo scandalo di luglio. Bene, dirà qualcuno, qual è il problema? Sono fidanzati e hanno trascorso le vacanze insieme. Ma qualcosa non torna.

Un mese fa La Verità aveva rivelato le compulsive operazioni di trading online di José Carlos. Puntate che avevano portato a una segnalazione da parte della sua banca alla divisione antiriciclaggio. In particolare a insospettire i risk manager era stato un bonifico da 7.558 euro proveniente da un conto tedesco della piattaforma online Plus 500. Nella segnalazione, in cui compariva il nome di Casalino, in quanto persona politicamente esposta, si faceva presente che «la movimentazione complessiva dei rapporti del segnalato (il cubano, ndr) è pari a complessivi 150.000 euro».

ROCCO CASALINO IPNOTIZZATO DA GIUCAS CASELLA

Per gli analisti il giovane, con una posizione lavorativa precaria (per esempio, durante il Covid, Aguila ha percepito l' assegno del Fondo d' integrazione salariale), era capace di puntare sui diversi titoli anche 2.000 euro in una giornata. All' Antiriciclaggio hanno anche evidenziato gli «scambi di bonifici» con il conto di Casalino, «con causali generiche», e le «operazioni di trading probabilmente eseguite da soggetto terzo».

Assediato dai sospetti e dalle domande, Rocco, grande esperto di comunicazione, aveva provato a uscire dall' angolo apparecchiando in esclusiva la propria versione e quella del compagno sui principali quotidiani italiani. Due interviste che seguivano un unico copione.

Il 26 luglio Il Corriere della Sera butta lì la notizia della presunta separazione della coppia: «C' è tensione in casa.

I due, che si erano conosciuti sei anni fa all' Avana, vivono ancora insieme ma sono in crisi da molti mesi. Casalino mostra la mano, senza fede».

E il vorticoso giro sospetto di soldi denunciato all' Antiriciclaggio? «Ma era sempre la stessa mille euro che faceva avanti e indietro» aveva minimizzato il portavoce del premier. Il fidanzato cubano segue lo stesso canovaccio con La Repubblica: «Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi. Noi siamo gay, non siamo sposati, siamo solo fidanzati. Non credevo che dal mio nome arrivassero a lui».

Anche se sembra che in banca la coppia fosse ben conosciuta. Il ragazzo si sarebbe vergognato a parlare della sua dipendenza dal trading a Rocco: «Sono caduto in una profonda depressione, ho anche pensato di suicidarmi. Ed è da quel momento che è iniziato il nostro distacco». Distacco che, però, pare durato ben poco. O forse non è mai iniziato. Tanto che davanti al cronista della Verità, a luglio, Rocco si era congedato così dal compagno: «Un abbraccio, stai tranquillo amore».

Ma perché allora questa messinscena? Forse il motivo lo ha svelato involontariamente lo stesso Alvarez quando è andato a caccia di oscuri complotti: «Le notizie che sono trapelate hanno il solo scopo di screditare Rocco. L' obiettivo di tutto questo è costringerlo a farsi da parte».

Nella presunta recita sono entrate anche le foto del bacio tra Casalino e tal Gabriele Rossi, già figurante più o meno consapevole di altri scoop dei rotocalchi rosa.

Ma subito, gli addetti ai lavori, con sguardo chirurgico, aveva ipotizzato che quel flirt potesse essere una finzione.

rocco casalino ciuccia il piede di Marina La Rosa al Grande Fratello

Nei giorni seguenti, come raccontato su Dagospia, José avrebbe passato qualche giorno a Milano «dove ha incontrato vecchi amici della comunità cubana, un gruppetto molto allegro e molto nottambulo» e avrebbe confermato a tutti «di essersi staccato davvero dal suo storico fidanzato (stavano insieme da sei anni)».

E invece, sempre secondo il sito di Roberto D' Agostino, «i due cercavano solo di depistare la stampa, cui avevano raccontato in coro la storiella della coppia scoppiata». Una versione definitivamente smontata lunedì sera, quando i fidanzati sono stati avvistati all' aeroporto di Fiumicino di ritorno da Brindisi: «All' arrivo si sono scambiati baci ed effusioni come due scolaretti in preda agli ormoni».

Di fronte a tanta ritrovata felicità abbiamo chiesto a Casalino se con José fosse tornato il sereno, ricevendo come risposta un laconico «certo». E, invece, l' indagine dell' Antiriciclaggio? Rocco non si è scomposto: «Mi pare sia finita in nulla». E se lo dice lui.

