11 ott 2022 16:41

È LUI O NON È LUI? CERTO CHE È LUI! NON È RASPUTIN, MA UNO DEI CANDIDATI PIÙ QUOTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: IGNAZIO LA RUSSA! – L’EX MINISTRO DELLA DIFESA, CHE GIORGIA MELONI VORREBBE PORTARE NELLO SCRANNO PIÙ ALTO DI PALAZZO MADAMA, NEL 1972 COMPARIVA A SUA INSAPUTA NELLA SCENA INIZIALE DI “SBATTI IL MOSTRO IN PRIMA PAGINA”, DI MARCO BELLOCCHIO… - VIDEO