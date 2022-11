20 nov 2022 10:20

LUIGINO, FACCIA DA SBERLEFFO - AGLI “OSCAR DEI MEME” ITALIANI, LUIGI DI MAIO VINCE IL PREMIO PER IL PERSONAGGIO ITALIANO PIU’ “MEMATO” DEL 2022 - L’EVENTO, CREATO QUEST’ANNO ASSEGNA I PREMI ALLE 10 FINALISTE IN GARA PER OGNI CATEGORIA, CON UNA GIURIA CHE VOTA I VINCITORI – SOLO QUEST’ANNO, TRA BALLETTI ALLA “DIRTY DANCING” E IL FLOP ALLE ELEZIONI, CON TANTO DI DIMISSIONI DAL PARTITO IMPEGNO CIVICO (E STEMMA ALLA “APE MAIO”), LUIGINO HA AMPIAMENTO MERITATO IL PREMIO…