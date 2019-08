A LUME DI CANDELA - TAYLOR MEGA, CAIRO E IL ''MISTERO'' DELLA FOTO SCOMPARSA - C'È UN DIRIGENTE APPENA PROMOSSO CON LA PASSIONE PER LA FAMIGLIA E PER LE TRANS - GILETTI CORTEGGIA SELVAGGIA - IL CASO DELLA SCONOSCIUTA SIMONA ARRIGONI: TRE PROMOZIONI IN DUE MESI - CHE FINE HA FATTO L'INDIGNAZIONE DI PIER SILVIO PER IL TRATTAMENTO DI FOGLI ALL'''ISOLA''? - LA DOMENICA SU RAI1 SE NE VA FAZIO MA RESTA CASCHETTO - IL FLOP DI 'GRAND TOUR' SPAVENTA RAI1 - SABRINA SALERNO TORNA IN TV?

Giuseppe Candela per Dagospia

URBANO CAIRO, TAYLOR MEGA E IL "MISTERO" DELLA FOTO SCOMPARSA DA INSTAGRAM

Come mai dal profilo Instagram di Urbano Cairo è scomparsa la sua foto in compagnia della bombastica influencer Taylor Mega? L'imprenditore, a sorpresa, aveva pubblicato lo scatto lo scorso 2 agosto riservandole parole al miele: "Taylor Mega un nome una garanzia". La foto, che aveva suscitato una pioggia di commenti, non è più online. Noi di Dagospia l'avevamo salvata e ve la riproponiamo.

IL CASO DELLA SCONOSCIUTA SIMONA ARRIGONI: TRE PROMOZIONI IN DUE MESI A VIALE MAZZINI

Alzi la mano chi conosce Simona Arrigoni? Praticamente nessuno. Eppure a Viale Mazzini la giornalista ha iniziato una clamorosa ascesa con tre promozioni in appena due mesi. E' passata da 7 Gold al ruolo di inviata a La Vita in Diretta Estate e in un lampo è stata promossa da inviata a conduttrice di una rubrica in studio dal titolo "Sei alle sei". Secondo il sito Tvblog sarebbe anche in corsa per una striscia quotidiana all'interno della versione invernale di Unomattina. La Arrigoni piace alla Lega, raccontano siti e giornali, testimone di nozze del deputato leghista Marzio Luini. La bella Simona dicono sia molto stimata anche da altri nomi di peso all'interno del partito di Salvini, in particolare dall'europarlamentare Angelo Ciocca. "È soprannominato il Bulldog della Lega ed il Brad Pitt della politica", si legge sulla pagina Wikipedia a lui dedicata.

MASSIMO GILETTI "CORTEGGIA" SELVAGGIA LUCARELLI

Prova il tris Massimo Giletti con la speranza di replicare ancora una volta gli ottimi ascolti di Non è l'Arena. Il talk show di La7 andrà in onda la domenica sera, giornata che si preannuncia ricca di concorrenza. Il giornalista torinese vorrebbe per questo motivo rafforzare il parterre di opinionisti, rendendo alcuni di questi volti fissi. Giletti starebbe corteggiando la giornalista Selvaggia Lucarelli che, pur non avendo ancora fornito una risposta definitiva, sembra apprezzare. Accetterà?

PLATINETTE VA AD AMICI VIP, NIENTE ITALIA SI'

Come anticipato dal sito Davide Maggio Mauro Coruzzi in arte Platinette sarà nel cast della prossima edizione di Amici Vip, non parteciperà come concorrente ma come giurato, un ritorno a casa avendo già occupato lo stesso ruolo nel talent nelle precedenti edizioni. Il nuovo impegno porterà Coruzzi lontano da Italia Sì dove era nella giuria dei "saggi" con Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa. La trasmissione condotta da Marco Liorni dopo i dati positivi dello scorso anno tornerà in onda sabato 14 settembre, chi prenderà il suo posto? Sarà una sostituzione solo durante il periodo di messa in onda di Amici Vip o per l'intera stagione?

LA DOMENICA DI RAI1 SENZA FAZIO MA CON CASCHETTO

Dopo due anni di polemiche Fabio Fazio non andrà più in onda la domenica sera su Rai1, il suo Che tempo che fa sarà trasmesso su Rai2 dal 29 settembre. Chi prenderà il suo posto? Il suo manager Beppe Caschetto. Sembra infatti che la prima rete del servizio pubblico vorrebbe proporre dal 22 settembre la fiction "Imma Taratanni" con Vanessa Scalera, la serie è coprodotta proprio dalla Itc2000, società del potente agente. La certezza dovrebbe arrivare nelle prossime ore, c'è anche chi vorrebbe collocare la domenica sera le repliche de Il Commissario Montalbano, probabile invece che la fiction con Zingaretti vada in onda nella sua storica serata del lunedì.

pier silvio berlusconi

CHE FINE HA FATTO LA "FURIA" DI PIER SILVIO BERLUSCONI PER IL CASO ISOLA DEI FAMOSI?

Ricordate la reazione furente di Pier Silvio Berlusconi, descritta da diversi retroscenisti e visibile con un duro comunicato stampa, per il caso Isola dei Famosi? L'umiliazione di Riccardo Fogli da parte di Fabrizio Corona portò all'esclusione di alcuni autori e alle scuse (tardive) della conduttrice Alessia Marcuzzi. "Mi sono incazzato come una bestia e ho deciso di cambiare gli autori", aveva aggiunto l'ad alla presentazione dei Palinsesti Mediaset. Pochi mesi dopo la stessa conduttrice e l'autore Gabriele Parpiglia, finito nel mirino in quei giorni proprio in virtù della sua amicizia con Corona, sono pronti per una nuova esperienza insieme: Temptation Island Vip. Il tutto con il placet dello stesso Berlusconi ma soprattutto di Maria De Filippi.

GIRA VOCE

1) Gira voce che l'intervista dell'attrice Nancy Brilli su Chi contro la Rai ("La Rai mi tiene in esilio da 17 anni") avrebbe creato non pochi malumori a Viale Mazzini. Nei corridoi un dirigente avrebbe tuonato: "Questa se sente Anna Magnani, posasse il fiasco".

2) Gira voce che dopo il flop di ascolti del Grand Tour di Angelo Mellone e Lorella Cuccarini a Viale Mazzini ci sia molta preoccupazione per la nuova edizione de La Vita in Diretta, condotta dalla showgirl con Alberto Matano. Sarebbero aumentate le riunioni e si starebbero cercando ospiti di peso per il debutto.

3) Gira voce che gli scatti sexy della bombastica Sabrina Salerno non siano passati inosservati. Un programma televisivo avrebbe messo gli occhi su di lei e sarebbe pronto per una proposta importante.

INDOVINELLI

1) Il dirigente, fresco di promozione, tappezza i social di foto con la sua bella famiglia. Ma pochi sanno che ha una passione sfrenata per il mondo trans. Di chi stiamo parlando?

2) Sull'importante quotidiano da settimane vengono elogiati artisti appartenenti alla stessa agenzia. Il motivo? Il giornalista fa parte della stessa scuderia. Avvisate il direttore!

3) Dite al giovane cantante che sul suo conto stanno girando non poche fake news. Sembra che a metterle in giro sia un noto manager con l'aiuto di un amico giornalista. Chi sono?