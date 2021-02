E LA LUNA ROUSSEAU – ANCHE IL DESTINO DEL POVERO MARIO DRAGHI APPESO ALLA DECISIONE DEGLI ISCRITTI DELLA PIATTAFORMA DI CASALEGGIO. SI VOTA MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ, GIUSTO PER FARE CONTENTO IL FIGLIO DI GIANROBERTO, CHE DEVE GIUSTIFICARE L’ESISTENZA DEL SITO-COLABRODO

rousseau il sistema operativo

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021 gli iscritti M5S saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi. Lo annuncia il blog delle Stelle

GRILLO CRIMI DRAGHI

"Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l'utente è certificato e abilitato al voto. Si comunica a tutti gli iscritti che i quesiti specifici da sottoporre in votazione, saranno pubblicati nelle prossime ore", si legge in un post pubblicato sul blog ufficiale del Movimento.

La base incontra Rousseau 1 LUIGI DI MAIO ROUSSEAU BY TERRE IMPERVIE IL VOTO SU ROUSSEAU PER IL MANDATO ZERO E LE ALLEANZE draghi rousseau oreste agosto ex gruppo rousseau salerno iscritti rousseau mail di casaleggio