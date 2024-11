19 nov 2024 15:18

IL M5S AFFONDA, E GRILLO LANCIA MESSAGGI IN CODICE A CONTE – DOPO IL DISASTRO DEL MOVIMENTO ALLE REGIONALI, BEPPE-MAO PUBBLICA SU WHATSAPP UNA FOTO DI LUI A TOKYO ACCANTO A UN SOLDATO IN DIVISA, CON IL COMMENTO “OZ ONODA”, OVVERO “L'ULTIMO GIAPPONESE”, L'UOMO ARRESTATO NEGLI ANNI 70 PERCHÉ NON CREDEVA CHE LA GUERRA FOSSE FINITA – SECONDO I FEDELISSIMI DI GRILLO, È UNA FRECCIATA A PEPPINIELLO APPULO, CHE “NON VUOLE CAPIRE LO STATO ATTUALE DEL MOVIMENTO, NON VUOLE CAPIRE CHE È FINITA...”